美中脫鉤進行時 誰是推手?

川普在專訪中說，中國對美國的掠奪比任何其他國家都多，美國從中國只能獲取一些本來我們自己就能生產的產品，我們損失的規模高達數千億美元。

川普還提到了讓美中貿易戰稍有緩和的第一階段貿易協議。但是，新冠疫情爆發之後，協議對我來說就無所謂了。他甚至還說，可能會徹底斬斷美國與共產黨中國的關系。如果他們不能正確地對待我們，我當然會選擇那樣做。

今年6月中旬，川普也曾公開表示，與中國脫鉤一直是美國政策的選項之一。在一系列前提之下，可以完全與中國脫鉤。美國總統當時的這番表態是為了反駁美國貿易談判代表萊特希澤(Robert Lighthizer)有關美中關系脫鉤目前並非合理政策之說法。

美國財長姆努欣(Steven Mnuchin)6月下旬曾說，如果美國企業無法在中國市場獲得公平競爭的環境，美中經濟就會脫鉤。如果美國不能在公平競爭的基礎上參與競爭，那麼你就會看到脫鉤進程將繼續。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在今年7月23日的演講中也提到了美中脫鉤問題。不過他承認，與冷戰時期的對手蘇聯相比，當今中國與包括美國在內的眾多國家更為緊密地嵌合，這構成了巨大的挑戰。

科技脫鉤已然啟動

目前，美中之間的脫鉤;主要集中在科技領域。美國針對電信領域啟動了國家安全緊急狀態，從而禁止美國企業或使用美國產品的第三國企業與華為等多家中國公司發生業務往來。受到這一禁令的影響，華為公司向美國客戶的供貨將被中斷；另一方面，華為也無法再獲得美國的芯片，甚至連台灣企業台積電也將在今年9月之後對華為斷供芯片--台積電的芯片加工工藝使用了大量美國技術，同樣受到美國禁令的管制。

最近幾個星期，美國方面還將大棒揮向了中國軟件開發商。川普已經簽署行政命令，要求美國企業及個人停止與TikTok、微信的母公司進行任何形式的交易。在這一背景下，微軟、推特、甲骨文等多家美國企業正在尋求收購TikTok的美國業務。TikTok的母公司字節跳動已經正式就此行政令起訴美國政府。

就在上周，美國政府還宣布，中國無人機廠商大疆(DJI)已被禁止參與美國的政府采購項目。不過，作為業界翹楚，大疆的小型無人機產品在市場上鮮有替代品，市場佔有率高達70%。大疆面對美國普通客戶的業務並未受到太大影響。美國國際貿易委員會8月21日還就大疆產品是否侵犯專利權問題做出了最終裁決，表示不會針對大疆公司發布禁令。

中國高調鼓勵內循環

另一方面，中國也在醞釀與美國脫鉤，減低對美國科技、美國市場的依賴，努力開啟內循環。中國領導人近期頻繁表態，鼓勵中國消費者、中國企業優先選擇本國產品而非進口產品；已經啟動多年的中國制造2025戰略的主要目標也是尋求科技自主、消除對以美國為首的外國科技之依賴性。

就在最近，中國工信部公布了2020年開源托管平台項目招標結果，宣布將依托中國本土的Gitee打造中國自主的開源代碼托管平台。IT業內人士指出，此舉明顯是在打造Github的替代品。目前，Github是全球程序員的首選開源代碼托管平台，由微軟公司負責運營。2019年，Github切斷了伊朗、敘利亞、克裡米亞等地區的服務，引發了開源社區的憤怒與恐慌。當時，華為高管王成錄曾表示，如果中國沒有自己的開源社區來維護和管理源代碼，那麼我們的國內軟件行業將非常容易受到無法控制的因素的影響。

Github上的政治敏感內容也讓中國當局一直頭疼不已。2013年，中國政府曾經短暫地屏蔽Github，嚴重干擾了中國國內大量程序員的日常工作，引發了包括李開復在內的多名業界大佬的強烈反彈。壓力之下，中國當局在短短幾天後重新解封Github。如果能有中國國內的替代品，北京方面便可在屏蔽Github時不必再擔心投鼠忌器。

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