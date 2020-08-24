白俄羅斯逮捕反對派領導人

據白俄羅斯反對派報道，在白俄羅斯爆發反對統治者亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukaschenko ）的大規模抗議活動之後，最知名的兩位反對派人士奧爾加·科沃科娃（ Olga Kowalkowa ）和謝爾蓋·迪列夫斯基（Sergej Dylewski）在明斯克被特別警察塞入囚車帶走。當局證實了對2人的逮捕，但是沒有解釋任何理由。

協調委員會的2位領導人

科沃科娃和迪列夫斯基都是上周成立的協調委員會主席團成員。現在在歐盟鄰國立陶宛逗留的總統候選人斯維特拉娜·季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja）提議成立了協調委員會。最著名的成員是諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇（Swetlana Alexievich）。白俄羅斯民間社會希望該機構能夠與政府對話和規範權力移交。盧卡申科總統本人認為協調委員會是非法的，並多次發出取締威脅。他稱協調委員會成員是「冷卻」國家權力的「頭腦發熱者」。

白俄羅斯貝爾塔國家通訊社援引盧卡申科的話說，在新學年開始時，他要求解雇所有不支持他的老師。根據一些視頻消息，很多教育工作者、安全部門成員、外交部雇員和官方媒體的記者早已公開反對盧卡申科。

德外長馬斯呼籲盧卡申科正視現實

德國聯邦外長馬斯（Heiko Maas）在對鄰國烏克蘭進行國事訪問期間呼籲盧卡申科面對其國家現實。馬斯表示：「在全面爆發抗議活動的這個周末結束之後，盧卡申科必須認清其國家街頭的現實以及人民腦海中的現實。」 他呼籲政府維護示威者的權利，避免使用暴力。

李京慧/洪沙 (德新社、路透社、法新社)

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