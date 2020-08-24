納瓦尼疑喝「毒茶」出事 俄羅斯反對派「禍從口入」防不勝防

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）8月19日疑遭下毒昏迷，已被送往德國就醫。其發言人估計是他所喝的茶被人「做了手腳」。俄羅斯反對派及異見者受襲事件不罕見，其中有2宗案件的受害者都是飲茶後「出事」。

韋爾濟洛夫：不明毒物

因在2018年闖入世界盃決賽場地示威「一跑成名」的俄羅斯樂隊暴動小貓（Pussy Riot），其成員韋爾濟洛夫（Pyotr Verzilov）2018年9月11日懷疑因中毒，被送往位於莫斯科一間醫院的深切治療部。

他被轉送德國柏林沙里泰醫院（Charité Hospital）接受治療前，幾乎失去視力、說話及行動能力。德國的醫生指，中毒的可信性高。可是專家最終無法確定那是什麼物質。所幸韋爾濟洛夫最終康復。

羅斯樂隊暴動小貓（Pussy Riot）成員韋爾濟洛夫在莫斯科的法院等候上庭。 美聯社

雙面諜與女兒：諾維喬克

俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）是為英國效力的雙面諜，他及女兒尤利婭（Yulia Skripal）2018年3月4日被發現在索爾茲伯里（Salisbury）一張公園長凳上昏迷。有關部門指出，二人中了神經毒劑諾維喬克（Novichok）的毒。父女中毒後數周都處於危急狀態，最終先後康復出院。英國指控俄羅斯是幕後黑手，後者予以否認。事件引發俄羅斯和多個西方國家的外交風波，雙方互相驅逐外交官。

俄羅斯前間諜斯克里帕爾是為英國效力的雙面諜，他及女兒尤利婭2018年被發現在索爾茲伯里一張公園長凳上昏迷。有關部門指出，二人中了神經毒劑諾維喬克（Novichok）的毒。圖擷自 鏡報

卡皮奇科夫：「神秘粉末」

前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）特工卡皮奇科夫（Boris Karpichkov）變節後前往紐西蘭隱居。他2018年3月12日接受英國獨立電視台（ITV）電視台節目《Good Morning Britain》時表示，自己2006年於奧克蘭（Auckland）遇襲，被人向其臉部撒上粉狀物。他之後感到天旋地轉、身上出疹、健康急劇惡化，體重在兩個月內暴跌30公斤。卡皮奇科夫稱，在遇襲前曾收到警告。

卡拉‧穆爾扎：兩度中毒

俄羅斯反對派政治人物卡拉‧穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）曾兩度疑因中毒入院。第一次是在2015年5月26日，他因「急性腎衰竭」入院，在其腎臟、心臟和肺部開始衰竭之後，卡拉‧穆爾扎陷入昏迷，一度被指生還機會不過5%。所幸他病情數日後好轉。法國專家為他進行檢查，發現其體內重金屬濃度升高。卡拉‧穆爾扎2017年2月再因類似病徵入院，進行醫學昏迷，最終康復。他妻子稱，醫生證實他中毒。卡拉‧穆爾扎相信自己所中的毒，只有俄羅斯情報機關可取得。

俄羅斯反對派政治人物卡拉‧穆爾扎曾兩度「中招」，所幸保住性命。圖為2017年3月29日，他在美國國會山莊出席參議院的聽證會。 美聯社

特維年科：釙-210

俄羅斯前國家安全委員會（KGB）特工利特維年科（Alexander Litvinenko）2000年變節，並逃往英國倫敦。他曾出書《Blowing up Russia》批評俄羅斯政府。

利特維年科2006年11月1日調查俄羅斯人權報導記者波利特科夫斯卡婭事件時，與兩名前特工見面，之後他感到嚴重不適，數周後不治。英國調查人員認為，利特維年科曾飲用一杯混有釙-210（polonium-210）的茶。

俄羅斯前KGB及FSB（聯邦安全局）特工利特維年科生前著有《驚爆俄羅斯：來自內部的恐怖威脅》（Blowing up Russia : terror from within）一書，圖為他2002年5月10日在其英國倫敦家中拍照。 美聯社

波利特科夫斯卡婭：有毒茶飲

俄羅斯記者波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya）因撰寫關於俄國軍隊貪腐及車臣戰爭罪行的調查報導聞名。她2004年9月決定到貝斯蘭（Beslan），因為車臣恐怖份子在當地挾持一間小學，這位知名記者希望擔當擔任談判代表，說服他們。波利特科夫斯卡婭在前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的飛機上拒絕用餐，只飲用一杯茶。但她飲用後強烈不適，迅速失去知覺，並在飛機着陸後即時送往醫院，情況危急。

機上其他乘客都曾飲用同一壺茶，但波利特科夫斯卡婭是唯一一位投訴感到不適的人。她指自己遭到3名俄國聯邦安全局（FSB）特工毒害。波利特科夫斯卡婭雖然飲用毒茶後大難不死，但她2年後在其位於莫斯科居所內被槍殺。

波利特科夫斯卡婭在前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的飛機上拒絕用餐，只飲用一杯茶。但她飲用後強烈不適，迅速失去知覺，並在飛機着陸後即時送往醫院，情況危急。圖擷自 維基百科

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文章授權轉載自《香港01》