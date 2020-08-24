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核電廠被蓄意破壞 伊朗否認發展核武

台灣醒報 / 記者陳曉慈╱台北報導
伊朗納坦茲核電廠於七月發生爆炸。（Photo from 伊朗核子能源組織）
伊朗納坦茲核電廠於七月發生爆炸。（Photo from 伊朗核子能源組織）

伊朗爆炸確定是人為所致！伊朗核能組織近日表示，發生於上個月的納坦茲核電廠爆炸事件，原因為「人為破壞」，犯人的背景與動機仍然不明，「之後將由國家安全組織說明。」國際原子能組織(IAEA)首長格羅希將前往伊朗了解此事件，欲進一步了解伊朗政府的核子計畫。

爆炸重創核能

根據《[衛報] https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/iran-says-sabotage-caused-blast-at-natanz-nuclear-site)》報導，部分伊朗官員猜測，此次爆炸可能為他國資安攻擊所致，並聲明德黑蘭政府將會對此進行反擊。日前伊朗國家通訊社的一篇報導曾隱晦指出，此次攻擊可能來自以色列或美國。對此，以色列官方拒絕回應。

納坦茲首長費多希表示，爆炸當天看見火焰從廠房冒出，而伊朗核子相關單位則聲稱此次事件並未造成任何核輻射汙染。伊朗官方表示，此次事件造成鈾濃縮離心機受損，將重創伊朗核能發展。

國際憂核武可能

《半島電視台》指出，伊朗的核武發展應於2003年就已經完全停止，而核能發展方面，伊朗政府曾於2015年與英、美等5國與歐盟達成伊朗核協議，承諾減緩核子計畫，希望換取國際間的經貿優惠。

然隨著美國總統川普於2018年開始違反約定、重啟對伊朗的經濟制裁，伊朗政府也不再嚴格遵守當初承諾。面對質疑，伊朗政府否認任何核武發展計畫。針對此次事件，IAEA首長格羅希將在31日前往伊朗關心，「希望能與伊朗政府建立起長期、有效的溝通管道。」

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伊朗 爆炸 核能

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