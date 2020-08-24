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長期離校影響生心理 英首相籲返校就學

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

長期離校對孩童生心理傷害更大，英首相籲父母讓孩童返校上課。英國首相強森23日呼籲，家長應在下個月暑假結束後，將孩童送回學校上課，他認為這是幫助英國及其經濟從封鎖措施中復甦的關鍵步驟。醫療專家亦表示，不去上學將導致孩童的生理及心理的健康問題惡化，並使他們的成長發展受限。

根據《美聯社》報導，英國許多家長、老師擔憂孩童重回學校後的社交隔離措施，無法確保孩子的健康安全。工會則呼籲，強森政府應確保社交距離及其他保護措施要做到位，以保障學生和教職員的安全。

根據《路透社》報導，英國首相強森23日呼籲，家長應在下個月暑假結束後，將孩童送回學校上課，他認為這是幫助英國及其經濟從封鎖措施中復甦的關鍵步驟。

英格蘭，蘇格蘭，威爾斯及北愛爾蘭的首席醫療官員在22日指出，兒童即使感染新冠病毒，轉變為重症或死亡的機率非常低。他們表示，研究顯示，不去上學將導致孩童的生理及心理的健康問題惡化，並使他們的成長發展受限。

強生也在聲明中表示，在學校感染新冠病毒的風險非常低，而學生繼續遠離學校，會嚴重損害他們的發展、健康及福祉。

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英國 強森 社交距離

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