利比亞內戰再起 國民軍批政府假好心

利比亞國民軍近日再度拒絕政府停戰的主張，並指控政府想透過停戰偷襲！利比亞國民軍陣營23日表示，政府軍說要協議停火，可是在前線卻看到大量政府軍部隊移動，他們懷疑政府軍將藉由土耳其的幫助，對國民軍發動大規模突擊。利國內戰中政府軍與國民軍背後都有國際強權撐腰，戰事難見停火曙光。

政府軍停戰無誠意

根據《半島電視台》報導，由強人哈夫塔領導的國民軍陣營近日發表聲明，拒絕政府軍在21日提出的停戰協議。國民軍發言人米斯馬利說，政府軍嘴巴說要停戰，可是在利國中部卻發現政府軍正在進行大規模動員，似乎要策畫一場大規模的突擊行動，因此國民軍陣營痛批政府和解只是在做秀。

《半島》駐利比亞記者特雅娜分析，過去利比亞的和平對話中，哈夫塔其實參與度很高，不過現在似乎他被邊緣化了，因為土耳其與俄國先前也計畫為雙方展開停火協議談判，不過最後無疾而終，因此哈夫塔獲得的支持是否還有之前那麼多值得觀察。

疫情、內戰夾擊

雖然政府軍的行政部門希望和談，但是立法部門堅持不能妥協，利比亞政府的國家最高評議會希望政府能全面掌握利比亞，如果無法掌握利比亞境內高品質的原油，對於國家發展非常不利，因此絕對不能妥協。利比亞內戰中，聯合國、土耳其支持政府軍，埃及、俄國支持國民軍，埃及日前還聲稱可能出兵。

根據《新華網》報導，由於該國內戰動盪，許多難民透過坐船向北逃往義大利、馬爾他，不過可能在途中會遇到人蛇集團丟包的狀況，日前利比亞紅新月會便在海岸再度打撈到至少22具移民的屍體。加上國內醫療資源因內戰缺乏，境內已超過1萬人確診新冠肺炎，局勢陷入無限的動盪與混亂。

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