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亞洲文化匯聚 南韓有望取代香港
南韓有可能取代香港，成為下一個亞洲文化匯聚之地嗎？香港因反送中、國安法等風波，導致企業出走、文化風景不如以往，曾被媒體評為最佳都市的風光不再，於是專家轉而看好南韓或許能取代香港，不只是南韓近年靠著Kpop風靡全世界，在文創方面夠出色，軟實力也吸引旅遊人潮。
《Vice》報導，香港曾被CNN在2017年評為「全球最佳城市」，不只是其金融地位，也受惠於香港豐富的人文風景。然而近期因為反送中、國安法通過等，造成社會動盪不安，企業出走、旅客不敢來，更遑論過去充滿新創與自由的風氣也不再。
究竟誰能取代香港成為亞洲文化匯聚之地？專家將目光轉向南韓，不只是南韓本身經濟發展穩定，社會也相對安定，使得企業開始移轉，如《紐約時報》報導，紐時上個月決議，將媒體團隊從香港移往南韓，以逃離香港受限在國安法之下的媒體環境，許多大型科技公司也紛紛從香港移往南韓。
此外，南韓近十年擁有全世界刮目相看的文創軟實力，除了Kpop風靡全世界，更是直衝亞裔難以打入的西洋樂市場，以及韓語電影《寄生上流》在奧斯卡斬獲大獎，使得全世界刮起「韓流」，根據統計，韓國靠著音樂、文創等軟實力，擄獲了全世界遍佈113國、超過1億名消費者。
當然，蓬勃發展的軟實力可以吸引旅客，背後也有賴相對自由的言論環境和穩定的政治氛圍，加乘之下，企業也更願意入資南韓。南加大傳播學院副教授Hye Jin Lee 表示，南韓近幾年在處理與北韓的關係、控制疫情等方面，都展現出政府對外資企業的吸引。
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