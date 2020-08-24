影／白俄羅斯抗議延燒 總統親身「荷槍實彈」
白俄羅斯面對總統大選結果不滿所引發的示威持續不斷，警民衝突同時，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日被拍到似乎是為了刻意展現強勢形象，身穿防彈背心、手持步槍返回官邸的畫面。
據路透報導，20萬名抗爭者上週日在首都明斯克（Minsk）遊行，要求盧卡申科下台，並遭受警方暴力鎮壓，不僅對手無寸鐵的示威民眾射橡膠子彈及催淚彈，還沿途逮捕示威者。目前白俄羅斯有約至少7000人被逮捕，許多民眾更稱受到警方毆打及酷刑傷害。
與此同時，盧卡申科被拍到身著黑衣、防彈背心，手持貌似AK-47步槍的槍械的畫面，還很自然的親自接見駐守的保安部隊，詢問是否仍有示威者在附近。
盧卡申科在白俄羅斯掌大權26年，被稱為「歐洲最後的獨裁者」，因在本月9日中的大選勝出後，被反對派質疑有舞弊嫌疑，引發全國性示威遊行。參與競選的另名候選人、同時也是盧卡申科最大挑戰者的蒂卡諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）在選後隔日為避暴亂逃到立陶宛，反對派因此被激起怒火，連續2周上街示威。
面對示威，盧卡申科堅拒下台，並稱國家現在正受到「西方勢力介入煽動」，嚴令軍隊集結戰備，並指責北約在波蘭及立陶宛部署軍隊，但遭北約否認。鄰國俄羅斯則出言譴責反對派，並表示願意提供盧卡申科「安全援助」，令外界憂心俄羅斯會以平亂為由，藉機出兵白俄羅斯。美國國務院副國務卿畢根（Stephen Biegun）則自24日起出訪立陶宛、烏克蘭及俄羅斯，討論區域局勢。
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