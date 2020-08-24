連續兩周進醫院 安倍會否因病下台？

日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）的健康狀況惹來謠言滿天飛，他周一（24日）早上抵達慶應大學醫院，逗留約3個半小時，是連續兩周前往該醫院。從傳媒直擊照片可見，安倍前往醫院時在座駕上戴著口罩，臉色稍顯蒼白，再次引發輿論猜測。

內閣官房長官菅義偉在午間記者會上澄清，安倍此番為回診，籲外界勿過度揣測，「目前一切都沒有問題，首相本人非常想重返工作崗位」。安倍離開醫院後也對傳媒表示，這次是聽取上周的體檢結果並進行額外檢查，「我希望將來能盡我所能，並好好照顧自己的健康」。

就在同一天，安倍確定打破其外叔公丶前首相佐藤榮作（Eisaku Sato）記錄，成為日本史上連續在位最久首相，但原本預定27日由安倍和執政自民黨成員出席的「慶祝會」，將延期舉辦。

《讀賣新聞》此前引述政府等多個消息來源報導，安倍這次是到醫院領取上周的身體檢查報告。但日本電視台（Nippon TV）引述消息反駁體檢說法，指安倍患有慢性疾病需入院治療，並預計他會在當天下午返回首相辦公室工作。

安倍上周一（17日）曾在慶應大學醫院進行連續7個半小時的身體檢查。當時傳出他原要住院一天檢查，但他擔憂這將引起外界更多臆測，堅持即日出院。

他隨後休假三天後，上周三（19日）對傳媒表示，到醫院檢查是為了將身體調整到最佳狀態，接下來會繼續工作。

因疫情過勞工作

據共同社報導，65歲的安倍最近被指「消瘦且臉色不好」，有自民黨中堅議員擔心他是潰瘍性大腸炎惡化。而安倍在6月13日剛接受了定期體檢，引起黨內人士懷疑， 「相隔2個月的短時間再次體檢顯然很奇怪」。

報導指安倍過去半年為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，從1月26日至8月16日，只有7天在私人寓所度過。安倍親信丶日本前經濟大臣甘利明（Akira Amari）日前接受電視台訪問時坦言，安倍近期因應付新冠疫情而連續工作，擔心他過勞，希望他強制休息幾天。

自疫情爆發以來，安倍飽受國內輿論批評。據朝日新聞5月的民調顯示，其內閣支持率跌至29%，創安倍第二度執政以來新低。

他的健康狀況早在月初已引起關注，日本《Flash》周刊8月4日報導，安倍7月6日曾在官邸辦公室吐血。官房長官菅義偉其後出面否認，指首相健康狀況「完全沒問題」，但未能化解公眾疑慮。

2007年曾因大腸炎下台

安倍早在17歲就罹患潰瘍性大腸炎，他2006年首次擔任首相，當年51歲的他是二戰後日本最年輕的首相，但僅執政約一年就因潰瘍性大腸炎惡化，倉促下台，辭職第二天就住進慶應大學醫院。

安倍黨魁的任期到明年9月屆滿，眾議院議員的任期也將在明年10月屆滿。共同社引述自民黨內人士分析，安倍健康堪憂恐損害凝聚力，「將影響眾院解散戰略和後安倍時代的競爭」；另有資深議員指，有必要將首相辭職納入應對討論。

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