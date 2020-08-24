升上去下不來…倫敦塔橋卡關 交通大打結

倫敦知名地標「倫敦塔橋」（Tower Bridge）22日下午發生「技術性問題」，橋面升起要讓橋下的船隻通過，最後卻放不下來，周遭交通因此打結；橋上交通中斷了一個多小時，數百人和車輛無法通行。

倫敦塔橋昨天在推特表示：「倫敦塔橋下午遭遇技術性問題，升起後卻卡住一段時間。」警方宣布，倫敦塔橋大約昨天下午5時左右關閉，並在1個多小時後重新開放讓行人使用，但依然禁止通車。

社交媒體上民眾則抱怨連連，有人埋怨「已被困將近一個小時！」，還有人透露橋的一側可以放下來，但另一側始終都卡在上面。

倫敦塔橋建於1886年至1894年期間，橫跨泰晤士河，橋面每年大約會升起800次，昨天升起讓具有歷史意義的泰晤士河帆船Sailing Barge Will通過。倫敦塔橋連接倫敦金融區和南華克倫敦自治市，曾於2005年故障後被關閉10多個小時。