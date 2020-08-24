北海道最冷夏天！清晨低溫4.9℃ 日夜溫差達20℃

日本北海道北部內陸地區今天清晨迎接今年「最冷夏天」，上川地方截至清晨6時止最低溫僅4.9℃，但白天氣溫就會回升到約25℃，早晚溫差可以高達約20℃。

日本氣象協會指出，北海道今天上午多數地區都是穩定晴朗的好天氣，受到輻射冷卻影響氣溫驟降，特別是北部上川地方上川町出現不到5℃低溫。

北海道上次出現8月低溫是在2018年8月18日；再往前看還有2015年及2013年都出現過，可以說幾年就會出現一次「最冷夏天」。不過，上川町8月就出現不到5℃低溫則屬少見，從1978年開始統計以來是第4次，也是時隔12年再出現。

相對於北海道以南地區熱破30℃，有人熱到中暑、甚至死亡，有住在北海道的網友分享：「我因為工作從東京搬來北海道，這個夏天只開過3次電風扇，住的地方也沒裝冷氣，根本是天堂。」還有網友說：「北海道現在夜間已經冷到不能開窗，白天也越來越涼，溫差很大。昨天去賣場，原本擺在門口的烤肉、露營用具，已經換成除雪機了，不愧是北海道。」