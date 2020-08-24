白俄示威擴大20萬人上街 總統拒下台還命軍隊備戰

白俄羅斯早前舉行總統大選，已掌權26年的魯卡申科再度連任卻引發舞弊質疑，全國反政府示威至今延燒。然而面對各國揚言制裁及國內群情壓力，魯卡申科依舊拒絕下台，反而痛斥外國煽動，下令軍隊進入戰備狀態。反對派民眾23日不畏鎮壓，再度發動大規模抗議活動。

20萬示威者23日在白俄羅斯首都明斯克市中心聚集，發起最新一波抗議，要求魯卡申柯下台。群眾披著反對派紅白相間的旗幟湧入獨立廣場，訴求公平選舉以及停止暴力。遊行隊伍穿越明斯克反覆高喊「自由」、「我們不會忘記，我們不會原諒」，路過的車子也鳴喇叭支持。

當局則出動惡名昭彰的鎮暴警察前往驅散，軍方也威脅將有所行動。新聞媒體發布的影片顯示，水砲與手拿盾牌的鎮暴警察朝獨立廣場挺進。白俄羅斯國防部聲稱，將介入保護神聖的二戰紀念碑，明斯克數個地鐵站已經關閉。

偏反對派的媒體指出，上個周末有超過10萬名示威者上街；各省城市也爆發較小規模的示威。

魯卡申科22日視察鄰近波蘭和立陶宛的格羅德諾地區時，指控北大西洋公約組織（NATO）在這兩個國家的駐軍正「蠢蠢欲動」，並下令白俄國家軍隊全面備戰，加強防禦邊境，並將在28日至31日間舉行大規模軍事演習。

立陶宛總統諾賽達隨即駁斥，指控魯卡申科企圖利用「幻想出來的外部威脅」來轉移焦點；波蘭則指其說法是在「大內宣」；北約也否認增兵之說。

中央社引述法新社報導，立陶宛與俄羅斯官員22日分別表示，美國副國務卿畢根下周將拜訪兩國，討論白俄羅斯的局勢；畢根也打算在立陶宛首都維爾紐斯與白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會面。