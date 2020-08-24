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菲律賓南部發生連環爆炸案！ 至少9死、17人受傷
菲律賓蘇祿省（Sulu）和魯市（Jolo）24日發生連環爆炸事件，第一次爆炸是發生在當地上午11時53分，第二次發生於下午1時左右，造成至少9人死亡、17人受傷。
綜合外媒報導，根據警方說法，第一起爆炸地點在一間電腦店旁的雜貨店，第二次爆炸地點位在當地教堂附近，兩起爆炸位置距離僅約70公尺。
據報導，爆炸是由一輛裝載簡易爆炸裝置的摩托車所引起，且這輛摩托車停在一台軍用卡車附近。
和魯市是菲律賓穆斯林激進組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）活躍地區，該組織經常被控犯下菲律賓境內多起嚴重的恐攻案、綁架勒索及斬首行動。
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