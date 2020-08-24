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歐洲最後獨裁者的大空降？白俄軍方威脅出兵鎮壓15萬示威者

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白俄流血衝突成日常 民眾學急救知識

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

白俄羅斯流血衝突不斷，為讓民眾自救也救人，地方組織發起「急救教學營」！民眾衝向假人傷者包紮受傷失血的部位，另一邊有人大喊著「你叫什麼名字」，以讓傷者保持清醒及思緒。為了讓民眾知道示威衝突發生緊急狀況時如何應對，白俄羅斯數個組織正發起「急救教學」活動。

民眾學急救知識

根據《歐洲新聞台》報導，一名婦女受傷後大量出血的左腿，另一邊則有人頭部遭到重創而死亡，自從白俄羅斯爆發民主示威以來，上述現象已成為人民的日常。

民眾衝向假人傷者包紮受傷失血的部位，另一邊有人大喊著「你叫什麼名字」，以讓傷者保持清醒及思緒。為了讓民眾能在發生緊急狀況時知道如何應對，白俄羅斯數個組織正發起「急救教學」活動，教導人民基礎醫療處理及模擬現實生活中可能遇到的類似情況，以面對突如其來的緊急傷勢處理需求。

白俄羅斯在8月初舉辦完充滿爭議的大選後，選委會宣佈政治強人盧卡申科再次當選，引起人民不滿。《外交家雜誌》指出，疫情期間人民對於政府的權力擴張變得更加敏感，尤其在中國強行透過法律壓迫香港人民的案例，到美國人民不願戴口罩、聲援黑人人權的景象出現後。

警民衝突不斷

愈來愈多跡象表明警民間的暴力衝突不會在一時之間停止，民眾也紛紛開始自主學習救護知識。據《路透社》報導，揮舞著紅白相交的旗幟，表達不與政府站在同一方的立場，成千上萬民眾湧入首都明斯克的總統官邸周圍，要求掌權26年的總統盧卡申科辭職、重新舉辦選舉，卻遭到暴力襲擊。

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白俄羅斯 疫情

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