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歐洲最後獨裁者的大空降？白俄軍方威脅出兵鎮壓15萬示威者

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帶頭違反防疫政策 愛爾蘭高官不辭職

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）於23日道歉，卻沒有辭職的打算，引發批評。(Photo by European Parliament- Hearings: Phil Hogan (Ireland) – Trade, license: CC BY 2.0[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/], from: https://www.flickr.com/photos/european_parliament/48822809492)
歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）於23日道歉，卻沒有辭職的打算，引發批評。(Photo by European Parliament- Hearings: Phil Hogan (Ireland) – Trade, license: CC BY 2.0[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/], from: https://www.flickr.com/photos/european_parliament/48822809492)

愛爾蘭「高爾夫球門」醜聞爆發，高官只道歉卻不辭職！愛爾蘭於18日宣布新的新冠肺炎防疫政策，禁止大型室內活動，但隔天仍有高爾夫球相關組織舉辦超過80人的晚宴，其中不乏有高官出席。事件報出後，已有幾位中階官員道歉並辭職，但歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）於23日道歉，卻沒有辭職的打算，引發批評。

霍根發聲明道歉

根據《英國廣播公司》報導，愛爾蘭政府為控制新冠肺炎疫情，於18日宣布更嚴格的防疫政策，包括將室內聚會人數從以50人為限下修為不得超過6人。不過在19日仍有高爾夫球相關組織舉辦人數超過80人的晚宴，明顯違規，其中甚至有高官參與，歐洲聯盟（EU）貿易執行委員霍根（Phil Hogan）也是其中之一。

霍根在23日發表聲明，他對自己參與該場高爾夫球聚會一事道歉，尤其對不起那些冒著生命危險對抗新冠肺炎的醫護人員，還有因疫情失去親人的民眾。他承認，自己的行為的確會觸動愛爾蘭人民的敏感神經，也了解這樣的行為會造成許多少不必要的風險，他感到非常抱歉。

不願辭職負責

根據《歐洲新聞台》報導，捲入這次政治醜聞的政治人物不只有霍根，還包括農業部長卡利瑞（Dara Calleary）與參議院副議長巴特摩（Jerry Buttimer），兩位官員均在21日辭職。至於霍根，目前來自《RTE新聞》的消息指出，霍根的發言人表示霍根將不會辭職。

身為歐盟貿易執行委員，若不辭職，霍根將負責英國脫歐後的貿易談判。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）與副總理瓦拉蘭卡（Leo Varadkar）已與霍根談過話，並要求霍根重新考量自己的歐盟職務。

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新冠肺炎 愛爾蘭 歐盟

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