白俄羅斯抗爭再起 波羅的海國家人鏈支持

(德國之聲中文網) 8月23日，數萬名抗議者走上明斯克街頭，再次針對白俄羅斯政府發起大規模示威活動，要求總統盧卡申科下台。

他們披著紅白相間的反對派旗幟來到獨立廣場，高呼口號反對在8月9日爭議大選中勝出的盧卡申科。官方沒有統計人群規模，但美聯社估計有15萬人參加。

德國之聲駐白俄羅斯首都的記者康諾利 (Nick Connolly)說：「這是一場巨大的示威活動，坦白地說，這在幾個月前的白俄羅斯是無法想象的。」他在現場報導，在軍隊宣布將保護紀念碑後幾分鐘，人們湧入獨立廣場，准備開始游行。現在的問題是，「軍隊是否會對手無寸鐵的抗議者使用武力」。

盧卡申科態度依舊強硬

白俄羅斯國家通訊社的視頻顯示，一架政府直升機降落在總統官邸的空地上，抗議者已經轉移到這裡。盧卡申科似乎手持似乎AK-47自動步槍下機。

當地新聞機構一度在社交媒體上發布視頻，顯示水炮車和帶著盾牌的防暴警察向獨立廣場移動，不過抗議活動最終順利舉行並通過獨立廣場。

自投票爭議導致抗議爆發以來，當局已經逮捕了近7千人，抗議組織者指稱，警方對被拘留者施以酷刑和虐待。

其中一名曾擔任選舉觀察員的示威者說，他對盧卡申科聲稱獲得80%的選票感到 「震驚」。他告訴德國之聲：「這個結果是一個公然的謊言。數字偏差太大，你不能說選舉是公平的。我不能原諒這一點。」

白俄羅斯宗教領袖日前呼籲當局克制，並要求牧師接觸被監禁的抗議者。但盧卡申科說：「我對宗教教派的立場感到震驚」，他警告這些宗教領袖不要指望國家會對局勢「保持冷漠」。

在950萬白俄羅斯人中的大多數人是東正教徒，15%是天主教徒。

出動軍隊「保護古跡」

白俄羅斯國防部周日 (8月23日)宣布，將部署軍隊保護國家紀念碑不受抗議者的破壞，表示任何在這些遺址附近的騷亂都不會被容忍。

白俄羅斯國防部表示會全力保護他們稱為「神聖之地 」的二戰紀念碑，並下令關閉明斯克市中心的4個地鐵站。

康諾利說：「軍隊部署的消息讓這裡的人們感到憤怒。到目前為止，只有防暴警察被用來對付抗議者。目前還不清楚這些士兵是否願意對手無寸鐵的示威者使用武力。」

當被問及盧卡申科是否會再次訴諸暴力時，其中一名抗議者告訴德國之聲：「現在，不會，但（未來）有可能，因為我們的總統非常瘋狂。」

8月22日，白俄羅斯國家通訊社援引盧卡申科的話說，他命令國防部長在訪問該國與波蘭邊境附近的格羅德諾軍事基地時，頒布 「最嚴格的 」軍事措施。

盧卡申科近日再次聲稱，駐波蘭和立陶宛的北約部隊正在白俄羅斯邊境附近「蠢蠢欲動」，北約領導人則出面否認。

波羅的海國家人鏈支持

8月23日，在著名的波羅的海之路抗議活動31周年之際，數千人在立陶宛組成了一條人鏈，表示對白俄羅斯抗議者的聲援。

波羅的海之路是該地區歷史上著名地抗議行動，當時數百萬人組成了一條人鏈，穿越立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，長達600公裡，表達他們對獨立的渴望。

23日的活動中，預計有數千人加入從立陶宛首都維爾紐斯到白俄羅斯邊境約30公裡的人鏈中。

立陶宛總統瑙塞達 (Gitanas Nauseda)等重要政治人物也加入了示威者的行列。

他在推特上表示：「30年前，立陶宛人與他們的拉脫維亞和愛沙尼亞兄弟一起排成一條人鏈，透過波羅的海之路發出了自由的信息。今天，白俄羅斯人正在向世界發出他們的信息：他們想要自由。」

拉脫維亞也舉行了示威活動，數百名抗議者沿著與白俄羅斯的邊界游行，並在皮德魯亞村形成了一條人鏈，白俄羅斯邊防軍在邊界嚴密觀測。

主要組織者瓦瓦雷 (Inese Vaivare)告訴皮德魯亞歡呼的人群：「這是我們波羅的海地區聲援白俄羅斯全體人民的方式。」

愛沙尼亞首都塔林和布拉格著名的查理大橋也都有人鏈抗議的計劃。

白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tsikhanouskaya)表示支持這三個鄰國的行動。她說:「這不僅對我來說意義重大，而且對所有的白俄羅斯人民來說都是如此，他們感受到了這種支持......。這是非常美麗的。」

季哈諾夫斯卡婭在盧卡申科宣布贏得總統選舉後逃亡至立陶宛，她敦促抗議者繼續向當局施壓，稱 「繼續團結起來為權利而鬥爭很重要」。

她告訴法新社記者:「當局要明白 我們不是抗議運動......我們是大多數人，我們不會走開，我們已經不怕他們了。」

歐美與俄國角力

歐盟已表態拒絕接受白俄羅斯的選舉結果，並誓言要對政府鎮壓抗議者的行為進行制裁。歐盟高級外交官博雷爾 (Josep Borell)警告，不應允許白俄羅斯成為 「第二個烏克蘭」，並表示有必要會針對盧卡申科采取行動。

俄羅斯外長拉夫羅夫周日抨擊了季哈諾夫斯卡婭，並稱她的方案 「既沒有建設性，也不以對話為目的」。

他警告說，反對派要求盧卡申科下台是在將白俄羅斯推向類似委內瑞拉的局面。他還說，並無證據顯示盧卡申科沒有勝選。

據俄新社報道，莫斯科呼籲白俄羅斯進行全國對話來解決政治僵局。

美國副國務卿比根 (Stephen Biegun)定於下周訪問白俄羅斯的鄰國立陶宛，此行他還將在俄羅斯停留，就白俄羅斯選舉風波進行會談。據法新社報道，比根計劃與季哈諾夫斯卡婭進行會晤。

鄒宗翰/楊威連（路透社、法新社、德新社)

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