吐血？日媒：為弄清安倍嘔吐物 展開激烈情報蒐集大戰

日本首相安倍晉三今天前往慶應大學回診，自從月初傳出吐血傳聞以來，他的健康狀況日益受到關注。傳出為了掌握安倍真正的健康狀況，針對安倍嘔吐物，展開激烈的情報蒐集戰。

本月4日出刊的周刊「Flash」報導，安倍健康亮紅燈，7月6日曾在辦公室吐血，雖然日本政府發言人、官房長官菅義偉在報導出刊當日，立刻出面否認，但仍未能化解輿論對安倍健康狀況的疑慮。安倍17日前往慶應大學醫院接受檢查，更引發關注。傳出安倍原本預定住院一日進行檢查，但他擔憂這將引起外界對他的健康狀況更多臆測，堅持當天出院。

日本八卦媒體「News post seven」指出，當權者的健康狀況是不容其他政治人物掌握的最高機密，安倍有潰瘍性大腸炎宿疾，他的健康狀況恐怕只有醫療團隊、家人以及首席祕書官等少數幾人知道。安倍政權內重要幹部，包括副總理麻生太郎、自民黨幹事長二階俊博，甚至連菅義偉都各自展開情報蒐集，希望了解安倍「真實病況」。

「News post seven」指出，從各種情報拼湊關鍵的7月6日的情況，當天安倍行程出現約5小時的空白。傳出安倍在工作時感到身體不適，在從辦公室移動到公邸休息時，曾眩暈、嘔吐，甚至一度出現意識混濁，醫療團隊其中一名主治醫接獲通知趕來，進行緊急處置後，才恢復正常。原因判斷可能是因為壓力、過勞。當時為了以防萬一，也做了新冠肺炎的PCR檢測，呈現陰性、沒有感染。隔日，安倍一早出席了內閣會議，並如常執行公務。

報導也提到對安倍嘔吐物蒐集到的情報，指出嘔吐物中有黑色塊狀物。根據專科醫師的說法，胃酸與出血混合會呈現黑色，如果嘔吐物中有黑色塊狀物，有可能是吐血。而潰瘍性大腸炎雖然也可能會引起出血，但是是導致黑便，若是胃部出血，有可能是胃潰瘍或癌症。

針對黑色塊狀物，也有不同消息指出，因為新冠肺炎疫情，安倍盡可能取消餐會，改由幕僚準備便當，當天的午餐是海苔便當，嘔吐物中黑色塊狀物可能是海苔。但同時又有訊息指出，安倍當天吃的是易消化的流體食物，無論如何，絕不是海苔便當，並直指海苔便當的傳聞是經刻意操作，用來掩蓋吐血真相。

「News post seven」表示，為了弄清楚安倍嘔吐物的具體內容，正出現激烈的情報收集大戰。