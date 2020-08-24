快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吐血？日媒：為弄清安倍嘔吐物 展開激烈情報蒐集大戰

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本首相安倍晉三17日完成檢查後，離開慶應大學醫院。路透社
日本首相安倍晉三17日完成檢查後，離開慶應大學醫院。路透社

日本首相安倍晉三今天前往慶應大學回診，自從月初傳出吐血傳聞以來，他的健康狀況日益受到關注。傳出為了掌握安倍真正的健康狀況，針對安倍嘔吐物，展開激烈的情報蒐集戰。

本月4日出刊的周刊「Flash」報導，安倍健康亮紅燈，7月6日曾在辦公室吐血，雖然日本政府發言人、官房長官菅義偉在報導出刊當日，立刻出面否認，但仍未能化解輿論對安倍健康狀況的疑慮。安倍17日前往慶應大學醫院接受檢查，更引發關注。傳出安倍原本預定住院一日進行檢查，但他擔憂這將引起外界對他的健康狀況更多臆測，堅持當天出院。

日本八卦媒體「News post seven」指出，當權者的健康狀況是不容其他政治人物掌握的最高機密，安倍有潰瘍性大腸炎宿疾，他的健康狀況恐怕只有醫療團隊、家人以及首席祕書官等少數幾人知道。安倍政權內重要幹部，包括副總理麻生太郎、自民黨幹事長二階俊博，甚至連菅義偉都各自展開情報蒐集，希望了解安倍「真實病況」。

「News post seven」指出，從各種情報拼湊關鍵的7月6日的情況，當天安倍行程出現約5小時的空白。傳出安倍在工作時感到身體不適，在從辦公室移動到公邸休息時，曾眩暈、嘔吐，甚至一度出現意識混濁，醫療團隊其中一名主治醫接獲通知趕來，進行緊急處置後，才恢復正常。原因判斷可能是因為壓力、過勞。當時為了以防萬一，也做了新冠肺炎的PCR檢測，呈現陰性、沒有感染。隔日，安倍一早出席了內閣會議，並如常執行公務。

報導也提到對安倍嘔吐物蒐集到的情報，指出嘔吐物中有黑色塊狀物。根據專科醫師的說法，胃酸與出血混合會呈現黑色，如果嘔吐物中有黑色塊狀物，有可能是吐血。而潰瘍性大腸炎雖然也可能會引起出血，但是是導致黑便，若是胃部出血，有可能是胃潰瘍或癌症。

針對黑色塊狀物，也有不同消息指出，因為新冠肺炎疫情，安倍盡可能取消餐會，改由幕僚準備便當，當天的午餐是海苔便當，嘔吐物中黑色塊狀物可能是海苔。但同時又有訊息指出，安倍當天吃的是易消化的流體食物，無論如何，絕不是海苔便當，並直指海苔便當的傳聞是經刻意操作，用來掩蓋吐血真相。

「News post seven」表示，為了弄清楚安倍嘔吐物的具體內容，正出現激烈的情報收集大戰。

便當 新冠肺炎 日本

延伸閱讀

日相安倍晉三 周一還要上醫院

任期創紀錄 安倍樂不起來

追平佐藤 安倍明將成為日本史上連續在任最久的首相

健康引揣測 安倍露臉「繼續拚」

相關新聞

敘利亞天然氣管線爆炸導致大停電！ 疑與恐怖攻擊有關

敘利亞國營的阿拉伯通訊社（SANA）今天援引國家電力部長的話指出，阿拉伯天然氣管線發生爆炸，導致全國大停電。

美國國會：AI與量子計算領域中 陸為美最強對手

南華早報報導，美國國會本月初發表報告指出，中國大陸是美國在人工智慧（AI）與量子計算等尖端軍事技術上的最強競爭對手。

力挺白俄抗爭民眾 立陶宛人牽手串成30公里人鏈

白俄羅斯2週前舉行備受爭議的總統大選後，全國各地爆發抗議活動，鄰國立陶宛數萬人今天手牽手串成人鏈，表達對白俄抗爭民眾的支...

吐血？日媒：為弄清安倍嘔吐物 展開激烈情報蒐集大戰

日本首相安倍晉三今天前往慶應大學回診，自從月初傳出吐血傳聞以來，他的健康狀況日益受到關注。傳出為了掌握安倍真正的健康狀況...

歐冠決賽巴黎飲恨慕尼黑 香榭大道爆警民衝突

2019-20歐冠決賽昨晚開打，巴黎聖日耳曼以0比1落敗。為讓球迷保持社交距離，香榭大道昨晚禁行車輛；部分球迷接近半夜開...

安倍晉三今將回診拿體檢報告！ 上個月遭爆吐血引擔憂

路透引述日本讀賣新聞報導，日本首相安倍晉三計畫今天（24日）到東京慶應大學附屬醫院回診，領取一周前的檢查報告。

任期創紀錄 安倍樂不起來

日本首相安倍晉三自二○一二年十二月回鍋擔任首相後，廿三日連續在任達二七九八天，追平外叔公前首相佐藤榮作的紀錄，廿四日安倍...

反對派領袖疑遭下毒重病 俄警方自曝嚴密監控他

俄羅斯一家小報引述執法單位消息人士報導，克里姆林宮的批評者納瓦尼20日在西伯利亞突發重病的前幾天，受到警方嚴密監控。納瓦...

挺白俄羅斯民主 立陶宛將重現31年前波羅的海人鏈

為展現對白俄羅斯民眾爭取民主的支持，今天將有數萬人在立陶宛手牽手串成人鏈，重現波羅的海3國人民為抗蘇聯在31年前的今天牽...

不甩美國禁令！戰鬥民族指名華為5G建設

不甩美國封殺令，俄羅斯國際文傳電訊社引述俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）23日表示，俄國準備與大陸以及...

施壓強人總統下台 白俄羅斯再迎大規模示威

白俄羅斯強人總統魯卡申柯9日在作票疑雲中勝選，引爆境內示威潮。儘管他昨天視察邊境時，要求軍隊捍衛國家領土完整，但反對群眾...

祕魯警方突襲夜店引發人踩人慘劇 至少13死3傷

根據CNN報導，祕魯一家夜店22日發生人踩人事件，當地警方在突襲一家違反防疫禁令的夜店時，在店內參加派對的顧客在逃跑過程...

熱門新聞

日本東京夜空又出現不明火球！ 目擊者：以為是地球侵略者

川普：美國可能與中國脫鉤 而且不生意往來

泰國「雙層階梯式」特色咖啡廳 網驚呼：這怎麼送餐？

今天開盤前 五件國際事不可不知

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

美國國會：AI與量子計算領域中 陸為美最強對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。