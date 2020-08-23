美國國會：AI與量子計算領域中 陸為美最強對手

南華早報報導，美國國會本月初發表報告指出，中國大陸是美國在人工智慧（AI）與量子計算等尖端軍事技術上的最強競爭對手。

美國國會研究處（CRS）在一份題為《新興軍事技術：背景和國會面臨的問題》的報告中指出，美國在許多先進技術的開發上處於領先地位，但中國和俄羅斯在發展先進軍事技術上取得穩定的進展。

報告中說：「中國被廣泛認為是美國在國際AI市場上最接近的競爭對手，中國近來在該領域的成就顯示，中國實現自身人工智慧發展目標的潛力，這類技術可用來進行反間諜以及幫助軍事定位。」

報告中還說，美國在高超音速武器領域上，不太可能在2023年前部署可操作的高超音速武器，但中國已研發出能攜帶核彈、可裝上滑翔飛行器的東風41型洲際彈道飛彈。

此外，報告並稱中國在量子技術方面已是全球領先國家。澳洲戰略政策研究所資深分析師戴維斯說：「中國在軍事技術上遠遠落後美國的日子已一去不復返，在某些領域已超越美國，像是高超音速、AI與量子技術。」

他指出，雖然中國在常規武器方面可能處於不利地位，但中國可透過生產裝備彌補，尤其是在海軍能力方面。中國海軍正迅速超過美國海軍，並在許多領域迅速縮小與美國海軍的差距。

戴維斯並說，在目前情況下無法保證美國及其盟友，能在跟中國的衝突中成為贏家。