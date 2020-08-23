馬利政變引動盪 西共體已介入調停

馬利軍事政變掀區域動盪，西非國家經濟共同體緊急介入調停！西非內陸國家馬利處於恐怖主義瀰漫的薩赫爾走廊一帶，西非國家經濟共同體（ECOWAS）在受到各成員國、法國、歐盟、非洲聯盟及聯合國要求，及美國威脅停止軍事協助的情況下，緊急派員前往調停紛爭。

政變引發區域動盪

根據《法蘭西24》報導，西非內陸國家馬利日前發生軍事政變，區域組織西非國家經濟共同體（ECOWAS）聞訊後隨即派員前往該國調停。

代表團由前奈及利亞總統喬納森領軍，22日晚間3名特使與強人將領戈依塔的軍政府見面磋商。這場政變已是馬利近8年來第2次突如其來的政權更迭，布吉納法索、茅利塔尼亞等鄰國要求其儘速恢復秩序，他們擔心這將進一步影響西非薩赫爾走廊的穩定。蓋達組織和伊斯蘭國等極端份子活躍在馬利的北部及中部。

ECOWAS先前曾為此宣示投入經費打造聯合部隊，弭平該地區的恐怖主義，現在卻因單一國家的內部動亂，使此事再陷困頓。在發生軍事政變不久後，馬利立刻遭到ECOWAS停權，各成員國也紛紛關閉與其連接的國界。更糟糕的是，美國也表示將暫停對馬利的軍事援助。

軍人干政引批評

《德國之聲》報導，喬納森並沒有提供會中的談判細節，只表示協商進行得非常順利。前總統凱塔和總理西塞被關押在首都巴馬科近郊卡蒂的一座軍事基地中，喬納森在探訪後的會議中對記者說：「我們有見到凱塔，他的身體狀況還不錯。」

美國駐薩赫勒地區特使范恩說：「我能很肯定地說，在狀況釐清及動盪恢復之前，馬利的武裝部隊不會得到任何訓練或支持，美國已停止一切援助行動。」法國、美國、歐盟、非洲聯盟及聯合國安理會也都對軍事政變表達強烈譴責。

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