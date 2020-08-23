南韓、中國拚外交 習近平將前往會晤

「南韓、中國因尋求各自的國際利益將進一步合作。」中共中央外事工作委員會秘書長楊潔篪與南韓新任國家安全院長徐薰週末在南韓港都釜山會面。會中協議中國國家主席習近平將會儘速前往南韓與總統文在寅會面，並就日韓歷史爭議、北韓問題及一帶一路等貿易協定討論。

韓中外交升溫

根據《NHK》報導，中共中央外事工作委員會秘書長楊潔篪週末在韓國港口城市釜山與韓國新任國家安全院長徐薰會面。

《NHK》表示，此舉意味著中國正努力加強與美國盟友的關係，以避免在國際社會中遭到孤立。日本政治學家、慶應義塾大學教授加茂具樹分析說：「南北韓關係正處於尷尬的狀態，在中國對北韓有高度影響力的前提下，與中國的保持良好關係，對南韓政府來說非常重要。」

尋求中國協助的南韓，不僅欲重建與北韓的關係，也打算從近期頻頻與日本發生的摩擦中找出一個新的合作對象。此舉最終可能導致南韓對於中國在香港局勢等問題上轉變立場。南韓總統府青瓦台發言人康敏錫在一份聲明中表示，「雙方將繼續討論有利於進一步合作的事項。」

日韓中三方會談？

《彭博社》指出，楊潔篪與徐薰還同意，將在疫情緩和後儘速安排中國國家主席習近平拜訪南韓，也談到中國、南韓及日本之間三方領導人會議實現的可能性，還有「一帶一路」等區域貿易協定和北韓問題。

「中國不畏疫情風險仍願意與鄰國交流，顯現戰略上已有所改變。」黑龍江社會科學院東北亞戰略研究所首席研究員達志剛說。據《韓聯社》報導，徐薰則在會後記者會向記者表示：「我認為場會議溝通極為順暢，我們廣泛地談論許多議題。」中國國家主席習近平本預計在上半年造訪南韓，但因為疫情而延遲。

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