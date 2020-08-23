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塗鴉破壞納粹遺址 法國誓言揪出兇手

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
法國奧拉杜爾納粹屠殺紀念遺址22日遭人發現被塗鴉破壞，引起法國各界憤怒。（photo by Wikipedia）
法國奧拉杜爾納粹屠殺紀念遺址22日遭人發現被塗鴉破壞，引起法國各界憤怒。（photo by Wikipedia）

法國奧拉杜爾納粹屠殺紀念遺址22日發現遭人蓄意塗鴉，政府則誓言要揪出兇手。奧拉杜爾遺址是法國政府為了紀念二戰時遭屠村的居民所設立，但22日發現「騙子」等字樣的塗鴉出現在紀念遺址入口，引起法國各界憤怒，總統馬克宏更表示會竭盡所能將歹徒繩之以法。

根據英國《衛報》報導，法國當局22日在奧拉杜爾納粹屠殺紀念遺址的入口上發現「騙子」等褻瀆的塗鴉標語，引起法國各界憤怒。奧拉杜爾遺址在二戰時是一個法國村莊，但在1944年慘遭德國親衛隊滅村，村莊本身在二戰後改地重建。

德國親衛隊第2師在1944年6月10日（諾曼第大登陸4天後），將奧拉杜爾村的642位居民全數趕進村內的穀倉或教堂，爾後放火燒村，導致全數平民罹難。一般認為親衛隊是為了報復法國反抗勢力綁架了一名德國士兵，才會痛下殺手。

為了紀念罹難的村民，並讓後人不忘納粹惡行，法國當局在戰後選擇保留全村遺址，將其規劃為奧拉杜爾納粹屠殺紀念遺址，並選擇在一旁重建奧拉杜爾村，以永懷這場規模最大的法國平民屠殺事件。

《英國廣播公司》指出，歹徒將入口處「烈士村莊」（village martyr）的烈士，改用「騙子」的塗鴉覆蓋。對此，法國數名政府高層，包含總統馬克宏、總理卡斯泰、司法部長杜邦˙莫雷提與內政部長達爾瑪寧都憤怒地譴責。其中馬克宏更誓言要找出兇手，要他們為破壞公物的罪名負責。

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