打破憲法反民意 象國總統第3次競選

象國執政黨不顧反對要瓦塔哈競選第三次連任！象牙海岸執政黨於22日正式選定現任總統（Alassane Ouattara）競選連任第三次。而象牙海岸的憲法規定總統最多只能連任兩次，因此瓦塔哈將再次競選的消息公布後，引發民眾強烈反彈。

不顧抗議仍要競選

根據《法蘭西24》報導，象牙海岸總統大選將於10月舉行，原本執政黨偏好的總統候選人是當時的總理庫里巴利（Amadou Gon Coulibaly），但庫里巴利不幸於7月去世，於是已經連任2次的現任總統瓦塔哈再度成為第一人選。根據象國最初的憲法規定，總統有兩任任期之限，但瓦塔哈則辯說，因為2016年時新憲法出爐，因此總統任期應該重新計算。

瓦塔哈在2010年時當選總統，中間經過一次選舉連任。當他在8月稍早宣布競選連任的意願時，引發國內大舉的抗議。抗議演變成持續3天的暴力衝突，反對者與安全部隊對抗的過程中，共造成6死、大約100人受傷。即便如此，象牙海岸執政黨（RHDP）仍於22日宣布，瓦塔哈在一場超過10萬人參與的活動中正式成為該黨候選人。

選舉情況複雜

根據《半島電視台》報導，其實在瓦塔哈初次當選總統之時（2010年），象牙海岸也因此爆發了短暫的內戰，因為當時的總統巴波（Laurent Gbagbo）不願將總統之位讓與瓦塔哈，人民還未完全從創傷中走出。巴波在2019年才剛被釋放並在比利時安身。

不過巴波所屬的象牙海岸人民陣線黨（Ivorian Popular Front party）希望他回國競選總統，讓情況更加複雜。象牙海岸掌管選舉的相關當局於21日駁回巴波競選的請求，但巴波持續向象牙海岸獨立選舉委員會提出上訴。

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