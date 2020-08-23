疫情與熱浪夾擊 日醫療系統恐崩潰

新冠疫情加上熱浪來襲，日本的醫療系統備受考驗。據統計，日本在8月短短一週內，就有一萬多名病患因高溫中暑送醫，且高溫中暑的初期病徵和新冠症狀相似，導致院所有誤判的風險。另外，為了防疫戴口罩也是造成高溫生病甚至猝死的兇手之一，使得日本醫療體系面臨考驗。

Japan Time報導，日本近期頻繁出現高溫，甚至在靜岡松濱市出現40度以上的高溫，逼近日本在2018年於埼玉熊谷市偵測到的史上最高溫，導致高溫衍生的病人也越來越多，光是8月10日到16日就有一萬多人因高溫中暑送醫。

東京大學緊急醫療服務中心的負責人三宅康史表示，高溫造成的早期病癥和新冠肺炎很像，若醫療人員一開始無法分辨，使用的治療方法就必須將熱病跟新冠肺炎同時考慮進去，因此他擔心雙重壓力下，醫療系統恐崩潰。

據統計，東京8月因熱浪死亡人數已經多達79名，且9成以上都是60歲以上的長者。專家分析，異常高溫主要源於今年特長的雨季，再加上暖化效應，使得今年夏天格外濕熱難受。

nifty報導，數月前就有專家警告，戴口罩可能會導致幼童中暑甚至窒息，如今高溫來襲，為了防疫的口罩卻可能是中暑的元兇，即使健康的成年人都會受不了。近畿地區2府（大阪府、京都府）及4縣（滋賀、奈良、和歌山、兵庫）已發出高溫警報，並提醒民眾外出要隨時補充水分以防中暑。

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