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南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存

世界日報 / 編譯中心／綜合22日電
南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存 法新社
南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存 法新社

南蘇丹西南航空公司（South West Aviation）一架貨機今天在首都朱巴（Juba）附近墜毀，造成機上4名乘客和3名機組員罹難，僅一名女乘客倖存且健康狀況良好。

南蘇丹運輸部長尤爾（Madut Biar Yol）表示，那架貨機於今天早上起飛後不久，墜毀在朱巴市國際機場以西約7公里的卡邁魯地區（Kameru）。

中央社報導，尤爾告訴法新社：「機上有8人，包括5名乘客和3名機組員，僅其中一名乘客倖存，且她的健康狀況良好。另外4名乘客和3名機組員罹難。」

尤爾指出，機組員是俄羅斯人，乘客全都是南蘇丹人。

西南航空那架貨機替設在朱巴的機會銀行（Opportunity Bank）運送現金前往南蘇丹西北部瓦烏（Wau）地區。

南蘇丹 俄羅斯 機場

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