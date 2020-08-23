南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存

英國黛安娜王妃在巴黎發生車禍意外去世，已經滿23周年，關於她死因仍有不少陰謀論，甚至指她其實是遭到謀害。最新「Globe」雜誌以封面故事報導，黛妃最愛的兩個兒子—威廉與哈利王子，要求將她遺體再挖出來，仔細查清楚死因真相，還指哈利懷疑當初害死母親的幕後黑手，同樣見不得妻子梅根成為各方矚目焦點，設法將她逼走，擔心不早點找出真兇，梅根恐成為下一個受害者。

2020-08-23 12:30