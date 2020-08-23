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追平佐藤 安倍明將成為日本史上連續在任最久的首相

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
法新社
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日本首相安倍晉三自2012年12月回鍋擔任首相後，今日連續在任達2798天，追平前首相佐藤榮作。明日安倍將超越佐藤，成為日本史上連續在任最久的首相。

這表示安倍不但是日本史上任期最長、也將是連續在任天數最久的首相。

安倍2006年首度出任日本首相，任期僅一年；但2012年回鍋後，一直連任首相直到今天。2019年11月，安倍擔任首相天數超越了桂太郎的2886天，成為日本憲政史上最「長壽」的首相，明天又將刷新紀錄，成為連續在任天數最久的首相。安倍自民黨黨主席任期將到2021年9月為止，如無意外，安倍最長可連任首相直到明年9月。

安倍回鍋擔任首相之後，推出安倍經濟學，拉抬國內就業，加上其擅長的外交表現，帶領自民黨在全國性選舉拿下六連勝，奠定「安倍一強」的穩固政治基礎。不過今年初以來，受到新冠肺炎疫情衝擊，重創安倍內閣支持率，近來又傳出健康狀況亮紅燈等負面消息。

時事通訊指出，現在是安倍政權整體政績的關鍵時刻。安倍第二任雖然帶來安定的政治局勢，但也被批評出現長期執政的傲慢。任期最後的一年，安倍心心念念的修憲，以及與俄羅斯在北方四島的領土主權爭議交涉、日本人遭北韓綁架等內政外交課題，都還有待解決，如何寫下與「史上最長任期」相符的政績，考驗安倍的意志與決心。

日本史上連續在任最長的首相，依序是佐藤與安倍的2798天、吉田茂2248天、小泉純一郎1980天與中曾根康弘1806天。

日本 自民黨 新冠肺炎

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