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肢體語言專家：哈利梅根比以前快樂 關係依然緊密

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
哈利與梅根19日在洛杉磯參加小學開學日慈善活動，幫校方把開學用品送入家長車內，家長不必下車領取。（路透）
哈利與梅根19日在洛杉磯參加小學開學日慈善活動，幫校方把開學用品送入家長車內，家長不必下車領取。（路透）

英國太陽報報導，英國哈利王子與妻子梅根，19日在美國洛杉磯一所小學參加開學日慈善活動，肢體語言專家茱蒂．詹姆斯說，從照片中夫妻倆的樣子看來，這對夫妻淡出英國王室後，都變得更快樂，而且關係仍然緊密，尤其哈利，應是他從軍以來最快樂。

詹姆斯說：「這對夫妻所有的肢體語言，似乎想讓全世界知道，『薩塞克斯雙人組』仍然關係緊密。他們穿得就像同一個團隊，他們在慈善活動上的肢體語言也非常協調。」

詹姆斯說：「哈利雙腿張開，動作誇張有趣，看來想讓眼前的小孩開心大笑，令人聯想到他從軍的日子，那時他應該感覺到掌握了自己的人生。」哈利曾從軍10年，2015年退伍。

詹姆斯說：「梅根雖然戴著口罩，但眼裡滿是笑意，而且她蹲下來幫小孩調整背包和彎腰把物品送進家長車內的樣子，顯示她比以前更關懷別人，也更有同情心。」

梅根蹲下來幫小孩調整背包，哈利彎下腰看著小孩，動作誇張有趣。（路透）
梅根蹲下來幫小孩調整背包，哈利彎下腰看著小孩，動作誇張有趣。（路透）

語言 英國 夫妻

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