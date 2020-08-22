金正恩下放權力、金與正榮升「二把手」？看韓媒如何解讀

韓國國家情報院8月20日向國會閉門匯報，指出北韓國務委員會委員長金正恩將權力下放給「皇妹」金與正和其他官員。雖然有人隨即揣測是跟金正恩的健康有關，但也有專家認為是因為金正恩改變管治模式。

健康出現問題決定分擔責任？

金正恩數月前長時間未有露面，有關他身體出現問題的傳言滿天飛。國情院指出，金正恩下放權力跟健康無關，但部份人則不太認同。韓國國防網路主席申仁均（Shin In-kyun，音譯）認為，金正恩至少幾個月以來情況危殆，北韓領導層驚慌過後，最終得出一人治國以外的出路。他指，國情院看不到如此改變，反而解讀成猶如北韓獨裁者分出部份權力。

金大中總統時期的幕僚張誠珉甚至認為，金正恩實際已經昏迷不醒。他指，除非北韓領袖病得很重，或因為政變而被取代，否則不會下放權力交給任何人。他估計，北韓未形成完整繼任模式，但因為無法長期維持權力真空的狀態，金與正才被推到前台。

改變管治模式 金與正並非繼承者

只不過外界從來未能確認金正恩的健康出了問題。其他專家則估計北韓內部權力分配是另有意圖。

前統一部部長丁世鉉認為，金正恩的舉動反映他的自信，以及管治方式的改變。北韓大學院大學教授梁茂進也持有類似的觀點，「北韓的制度只有單一和唯一領導人，金正恩仍然掌權。」他認為，此舉是金正恩的政治管治技倆，於經濟、社會、軍事和外交方面下放權力，反映他對國家權力掌握手中，制度穩定，「如果他沒有信心，怎會分擔責任給其他人？」

有專家也同意國情院的分析，認為用意是分擔政治風險，並提高管治效率，尤其是北韓面對艱鉅的經濟挑戰。慶南大學遠東研究所教授林乙川表示，「金正恩很聰明，他知道如果要達到既定目標，就要有效管理高官。因此，他給官員權力和責任實現目標。」

至於金與正雖然被國情院稱為「第二把交椅」，但官員解釋不代表金正恩已經任命繼承者。林乙川也指，金正恩將權力交給金與正是因為對方是可以信賴是親人，不過「第二把交椅」的稱呼屬於領導人的繼承者，「將金與正視為繼承者是言之過早。」而且說到底，金正恩還是最終下決定的那位。

金與正經常在國際場合為兄長金正恩打點，儼如其私人秘書。圖為2019年2月26日，越南特金會期間，她在河內索菲特傳奇大都會酒店內奔走，看上去十分忙碌。（Reuters）

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文章授權轉載自《香港01》