安倍晉三心好累？連續3天只上半天班 開啟「省力模式」

日本共同社報導，日本首相安倍晉三19日到21日，連續三天只上半天班，官邸消息人士強調，安倍的健康「沒問題」，但下周起安倍將維持「省力模式」，現階段也不安排晚間聚餐。

安倍21日上午在東京都內的私宅度過，下午1點20分前後抵達官邸上班，分別會見了與自己關係親近的自民黨參院幹事長世耕弘成、總裁特別助理高鳥修一，並在新冠病毒對策會議上，傾聽國內疫情報告。

會議持續了約20分鐘。安倍在官邸逗留了4個半小時左右，然後直接返回私宅。

內閣官房長官菅義偉在21日的民營電視台節目中，就安倍的健康狀況稱「沒有感到」異樣。

安倍的首相連續在任天數24日將超過前首相、外祖父岸信介的弟弟佐藤榮作，在歷任首相中名列第一。原定27日由安倍和自民黨幹部等出席的「慶祝會」將延期。

安倍17日早上前往東京慶應大學醫院，在醫院待了約7.5小時，院方關係人士告訴守候的記者團，此行是6月例行檢查的追加檢查。安倍19日結束連休，開始上班。

因應新冠肺炎疫情，安倍從今年1月開始曾連續工作一四七天沒有休息，過勞影響健康的憂慮聲音浮現。日本雜誌ＦＬＡＳＨ曾報導，安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。