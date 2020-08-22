龐培歐：對中國續採強硬立場 但談判問題持開放態度

美國國務卿龐培歐21日表示，美國會繼續對中國採取強硬立場，但在與北京談判問題上，川普政府則持開放態度。

龐培歐在接受國家全國廣播公司財經頻道(CNBC)採訪時，談到美中一系列問題，包括緊張的貿易關係、國家安全威脅以至11月大選等。

他表示，在美中第一階段貿易協議方面，中國履行了承諾，在採購方面做了他們必須要做的工作，但他也說中國還有很多採購工作以外的義務工作要做，包括「不能繼續竊取美國的財產，不能繼續摧毀美國的工作」，而這些正是川普總統在貿易協議中強調的重點。

關於美中關係能否恢復正常，龐培歐表示，美國持開放態度，隨時準備跟對方坐下來談，努力達成對美國人民有利的協議；但為了美國的國家安全利益，會繼續保持對中國的強硬立場。

他指出「這是一項艱鉅的努力，一個嚴重的風險，但川普總統在保護我們的信息，我們的網絡和美國人民方面是認真的。」

當問及「抖音」(TikTok)時，龐培歐聲稱美國關注的，並非因為它是一家中國公司，而是技術問題。但他拒絕討論美國多家高科技公司有意收購TikTok的細節，而是重申有關交易目的是保護美國個人資料的重要性。他預計當TikTok交易後，不會再將屬於美國人的私人信息分享給中共，也相信他們不會這樣做。

他又誓言，若是中國繼續推行中國公司必須負起作為國家安全工具的政策時，那美國一定會追擊這些中國公司；國務院將與商務及國防部合作，限制中國雲服務供應商在美國收集，存儲和處理數據的能力。

龐培歐又說，若川普成功連任，政府將繼續向中國施壓，要求中國制定公平、公正的經濟競爭環境。

美國一直指責中國盜竊知識產權，給美國經濟造成數以10億元計的損失、影響數以千計的工作崗位，更威脅到國家安全。 但中國則堅稱從沒有盜竊知識產權。