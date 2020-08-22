墨西哥3前總統涉貪？ 石油公司前執行長證詞外流

墨西哥石油公司（Pemex）前執行長洛索亞對多名重量級政治人物提出貪污指控，包含3名前總統及一線國會議員、幕僚。這些指控將有助於現任總統羅培茲歐布拉多把自己形塑成反貪戰士。

衛報報導，現年45歲的洛索亞曾在2012到2016年領導墨西哥石油公司，時值前總統潘尼亞尼托執政。洛索亞因收取巴西Odebrecht建築公司400萬美元面臨貪污指控，今年2月在西班牙被捕，7月時被引渡回墨西哥面對控訴。

中央社引述法新社報導，洛索亞對檢方陳述的內容，19日晚被外流給媒體。洛索亞表示，潘尼亞尼托和前財政部長維德加瑞曾指示他賄賂國會議員，以讓重要改革過關。

洛索亞也指控2006到2012年卡德隆執政期間，曾在興建一座石化工廠時，圖利Odebrecht的子公司；他也對1988至1994年任職的前總統薩立納斯提出「可能構成犯罪行為」的指控。

羅培茲歐布拉多要求卡德隆和潘尼亞尼托，為涉及巴西建築公司Odebrecht的貪汙醜聞作證。卡德隆在推特上反擊，表示羅培茲歐布拉多只是把洛索亞當作武器，發起「復仇和政治迫害」。

現年66歲的羅培茲歐布拉多是一名民族主義者，2018年橫掃墨國政壇成為總統，並承諾要對抗墨西哥腐敗政體。

墨國政治分析家利吉多表示，「這不是一場審判，是一齣肥皂劇」，且「得不到最終正義」。有人懷疑這時候資料外流，只是要轉移大眾對疫情的注意力。墨西哥目前新冠疫情死亡人數僅次於美國和巴西，預計近幾天將超過6萬人死亡。