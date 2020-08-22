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南韓前總統幕僚爆「金正恩昏迷」傳北韓要人民背金與正語錄
南韓中央日報報導，南韓情報機構「國家情報院」20日向國會情報委員會進行非公開業務報告時表示，北韓領導人金正恩正在放權，讓胞妹、勞動黨第一副部長金與正等親信處理國務。
南韓國會情報委員會一名聽取過報告的委員透露：「根據國情院報告的內容，北韓人民被要求學習背誦金與正的談話語錄，金與正的地位不斷得到強化，但目前並未發現北韓內定她擔任接班人或進行相關準備的動向。」
另一名委員透露：「目前北韓幾乎所有與國家政治有關的問題，都是透過金與正副部長對上彙報對下施令，很像在培養接班人。」
此外，北韓最高領導人金正恩近期傳出委託勞動黨第一副部長、胞妹金與正掌握國政，分散壓力。然而，南韓前總統金大中幕僚張誠卻在21日宣稱，金正恩近期的照片都是偽造，本人已經昏迷不醒。
南韓先驅報報導，張誠針對金正恩下放權力一事在社群媒體表示：「在北韓，除非領導人病重或發生政變被取而代之，否則他們不會把權力交給任何人。」
張誠聲稱，根據他從中國的消息來源顯示，金正恩已昏迷不醒，北韓近幾月發布的照片全是偽造。他說：「我認為金正恩處於昏迷，但生命尚未結束，還無法有完整繼任模式。因為北韓政府無法長期處於真空，所以金與正才被推派出來掌握國政。」
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