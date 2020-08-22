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普亭政敵納瓦尼獲准赴德治療 俄醫：沒中毒，患代謝疾病

世界日報 / 編譯羅方妤／綜合21日電
俄國聖彼得堡一名示威者高舉宣稱納瓦尼疑似遭下毒的海報。美聯社
俄國聖彼得堡一名示威者高舉宣稱納瓦尼疑似遭下毒的海報。美聯社

俄國反對派領袖納瓦尼20日疑似遭下毒送醫，但俄國醫師21日表示納瓦尼昏迷是因為低血糖而感覺不適的代謝症候群，德國醫師也加入救治。納瓦尼的妻子21日呼籲總統普亭准許丈夫赴德治療，一度反對移動納瓦尼的俄醫稍後改口稱，已決定讓德國醫師將納瓦尼帶往柏林。

「家屬擔冒風險讓他轉院」

納瓦尼妻子尤莉亞21日在納瓦尼推特帳戶發布一封致總統普亭的信，表示：「我正式向您申請，准許納瓦尼赴德治療。」克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，納瓦尼赴德治療「不會遭遇任何障礙」，這純屬醫療決定。俄國醫師早前表示，納瓦尼病太重，若貿然移動會「直接威脅他的生命」。

不過，BBC報導，納瓦尼的團隊表示，納瓦尼持續留在醫院，對他而言很「致命」。中央社引述法新社報導，鄂木斯克市醫院的副主任醫師卡林尼欽科稍後告訴記者：「我們…做了決定，不反對將他轉往別家醫院，他親人指定的醫院。」卡林尼欽科表示，納瓦尼的狀況已「穩定下來」，他的妻子和兄長「擔冒風險」將他轉院。

「頭髮中發現工業化學物質」

納瓦尼在西伯利亞托木斯克機場的咖啡店喝了一杯茶後，在機上昏迷送醫。納瓦尼所屬的反貪基金會主席日丹諾夫表示，20日收到一名女警的通報，指讓納瓦尼中毒的化學物質「非常危險」，任何接近納瓦尼的人都要穿防護裝備，但沒具體透露是什麼物質。

西伯利亞衛生部官員表示，警方實驗室發現納瓦尼的頭髮和手部有工業化學物質。俄方主治醫師也證實此發現，但之後又說納瓦尼的不適是因低血糖所致。

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