壞榜樣！英相強生度假擅闖私人土地升火露營 地主氣炸

英國首相強生最近難得揮別繁忙公務，與家人前往蘇格蘭露營度假，但卻又引發爭議。每日郵報報導，強生未經同意就翻越圍欄，將帳篷搭在私人土地並在草地上升火，地主還是看新聞才得知此事、十分不滿。

根據報導，強生與未婚妻席孟茲度假地點是一間出租的三房度假小屋「老校屋」（The Old School House），當地風景美如畫，還能俯瞰蘇格蘭高地的大海。但他們疑似從老校屋廚房搬出一對木椅，分別放在籬笆兩側，充當跨越用的踏板，進到隔壁的牧羊場內搭帳篷，跟4個月大的兒子與愛狗一起聽著波濤聲，用營火取暖，享受浪漫舒適的夜晚。

每日郵報21日獨家披露此事，牧羊場地主卡麥隆（Kenny Cameron）的朋友見到頭版的照片，立刻提醒他過來看看，這才發現首相擅闖他的土地，而且露營用具仍放在原地，留給維安隨扈前來清理。

卡麥隆眼神明顯帶著怒氣，警官則表達歉意，指首相和他們都以為圍籬另外一側是老校屋的一部分，承諾會好好善後。卡麥隆表示，「通常，如果有人想進到籬笆圍起來的區域，他們會先徵求同意。這次卻完全沒有人來問我，連打聲招呼都沒有」。