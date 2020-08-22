利比亞雙包政權宣布停火 重新大選
利比亞兩個敵對政府21日各自發表聲明，宣布將停止所有敵對行動，重新大選。聯合國歡迎有關決定，利比亞問題代理特別代表威廉斯促請各方把握歷史時機。
聲明分別由聯合國承認的「全國團結政府」總理波拉吉（Fayez al-Sarraj），及由「國民軍」軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）支持、以利比亞東部為根據地的「國民代表大會」議長薩利赫（Aguila Saleh）所簽署。
「全國團結政府」呼籲明年3月舉行總統大選和議會選舉，為了達成停火需要蘇爾特和朱夫拉兩座城市非軍事化。
格達費政權2011年被推翻後，利比亞一直動盪，該國東西兩部分的派系自2014年以來陷分裂。去年4月以來，「國民軍」對的黎波里發起軍事行動，與「全國團結政府」軍隊交戰，目前交戰雙方正在中部城市蘇爾特一帶對峙。有學者擔心，在列強影響政局下，這次聲明內容很難落實。
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