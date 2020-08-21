快訊

美股大盤開平後狹幅波動 台積電蘋果特斯拉繼續飆

凱特被梅根逼到崩潰？八卦雜誌再爆：女王氣得親自出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩罕見承認上任以來第一個5年計劃執行失敗

德國之聲 / 德國之聲

朝鮮勞動黨承認，由於持續的內外交困，朝鮮經濟並未得到改善。美國對朝鮮采取的制裁、新冠疫情以及之後嚴重的洪澇災害，接連不斷地給朝鮮經濟造成打擊。「發展計劃嚴重拖延，人民生活水平也未見明顯改善」。

2016年朝鮮勞動黨召開黨代表大會， 金正恩宣布了他的第一個五年發展計劃，著力於改善朝鮮的電力、農業和工業生產。這是36年來，朝鮮首次制定5年發展計劃。

朝鮮中央通訊社周四（8月20日）對外報道稱，在前一天朝鮮勞動黨中央委員會召開的會議上，「由於國內外嚴峻形勢不斷持續並且遇到意想不到的挑戰」造成了朝鮮經濟的「短板」。

專家們認為，新冠疫情造成金正恩制定的幾個重要經濟發展目標無法實現。因為在朝鮮采取了隔離政策之後，朝鮮同其最重要的盟友和援助國中國之間的往來受到嚴重限制，這同時也降低了朝鮮動員其勞動力的能力。

韓國國會周四召開的一場閉門聽證會上，韓國情報部門人員表示，管理國家事務的壓力令金正恩將權力下放給一組經過挑選的高級官員，這其中就包括他的妹妹金與正。

韓國保守派反對黨未來統合黨的議員河泰慶說，金正恩將權力下放並不會削弱他的絕對權威，也不意味著金與正已經被選為他的繼任者。

另一位名叫金炳基的議員說，韓國情報部分認為，朝鮮的外匯儲備正在快速耗盡。因為防疫措施加強了邊境管制，朝鮮建築工人和其他勞工無法出去賺取外匯。

韓國情報部門沒有對這一說法做出評論。

上周，在對內閣的經濟政策表現進行了評估後，金正恩對內閣總理一職再次做出人事調整。由金德勳接替自2019年4月起擔任該職的金才龍。

金正恩表示，朝鮮正在承受新冠疫情和暴雨洪水帶來的雙重挑戰。暴雨洪災已經造成大量房屋損毀，近10萬畝田地被淹。但是金正恩關閉邊境，不接受任何外部援助。

韓國世宗研究院(Sejong Institute)資深研究員鄭相昌分析表示，朝鮮預定明年1月舉行勞動黨黨代會，這可能反映出當局希望屆時疫情將會有所緩解。但是特別是朝鮮脆弱的醫療體系可能讓該國無法充分恢復跨境貿易。

朝中社報道稱，明年1月將舉行的黨代會將對上一個五年計劃實施評估，同時確定新的發展路線和戰略。

2018年，在新加坡舉行的美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的歷史性會晤中，雙方曾提出實現朝鮮半島無核化計劃。但是，在去年的雙邊河內峰會上，朝美關系明顯受挫：美方拒絕朝鮮關於國際社會取消制裁換取朝鮮部分核裁軍的要求。

專家們相信，美國大選後，在明年舉行的黨代會上，金正恩很可能提出一項新外交政策。

首爾梨花女子大學朝鮮問題專家李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「明年1月，金正恩就知道新一任美國總統是誰。到時候他可以在朝鮮半島無核化談判問題上拿出新的態度。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

北韓最高領導人金正恩近期傳出委託勞動黨第一副部長、胞妹金與正掌握國政，分散壓力。然而，南韓前總統金大中幕僚張誠珉卻在21...

誤會一場？俄羅斯醫師：納瓦尼昏倒不是中毒而是血糖過低

俄國反對派領袖納瓦尼20日疑似中毒送醫。發言人綺拉．亞爾米許表示，納瓦尼20日從托木斯克搭機返莫斯科途中突然身體不適，隨...

金正恩放權模仿大陸集體領導？ 專家：天方夜譚

北韓領導人金正恩將部分權力下放到少數親信手中，進行所謂「委任統治」，預示現有的絕對統治將發生不小的變化，有分析說，這與權...

納瓦尼妻求普亭准夫赴德治療 醫：納瓦尼病重走不了

法新社報導，俄國反對派領袖納瓦尼20日疑似遭下毒送醫，但醫生21日表示納瓦尼昏迷是因為低血糖而感覺不適的代謝症候群，德國...

金正恩罕見承認上任以來第一個5年計劃執行失敗

朝鮮勞動黨承認，由於持續的內外交困，朝鮮經濟並未得到改善。美國對朝鮮采取的制裁、新冠疫情以及之後嚴重的洪澇災害，接連不斷地給朝鮮經濟造成打擊。「發展計劃嚴重拖延，人民生活水平也未見明顯改善」。

英德法拒川普政府恢復制裁伊朗 美歐外交分歧檯面化

美國提案要求延長伊朗武器禁售令在14日聯合國安全理事會表決中僅獲兩票，盟友英國、法國和德國在投票中棄權。美國20日揚言啟...

凱特被梅根逼到崩潰？八卦雜誌再爆：女王氣得親自出面

以英國哈利王子與妻子梅根為主角的新書「尋找自由」（直譯）上市引起軒然大波，梅根和哈利把握機會扭轉自身形象，書中指梅根還沒...

俄選舉前夕 普亭頭號政敵疑被下毒引國際關切

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天疑遭下毒，引發國際關切。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry...

朝一代女皇邁進？ 北韓要求人民背誦金與正語錄

南韓中央日報報導，南韓情報機構「國家情報院」20日向國會情報委員會進行非公開業務報告時表示，北韓領導人金正恩正在放權，讓...

俄反對派領袖納瓦尼疑中毒 醫院不准他離開俄國治療

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）20日疑似中毒被送往西伯利亞的一間醫院接受治療。納瓦尼的發言人21...

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

北韓領導人金正恩多次傳出「死訊」，世界開始關注誰可能會是下一個接班的領導人。會是最近展現強勢作風的妹妹金與正、哥哥金正哲，或是還有其他的可能性？接班不到10年的金正恩，又是個什麼樣的領導人？

莫斯科祝福？普丁政敵「中毒命危」...德法斡旋遭已讀不回

「克林姆林宮在此致意...祝您『早日康復』。」俄國反對派的旗幟人物——納瓦爾尼（Alexei Navalny）——19日從西伯利亞地區返回莫斯科的飛機上，突然嚴重不適，並在激烈的痛苦掙扎後自此昏迷。由於過去5年內，俄國反對派與異議份子不斷遭遇暗殺、爆炸攻擊等「不明迫害」，因此納瓦爾尼團隊也高聲質疑：他是遭刺客「投毒謀害」。直到21日清晨為止，加護病房中的納爾瓦尼仍處於「有生命危險的重度昏迷」，但病房周邊卻被警察團團包圍、納瓦爾尼的家屬與政治團隊也陸續被拘捕。目前德國總理梅克爾與法國總統馬克宏，都已透過外交管道表達「願意接手治療」。但面對政敵的性命垂危，俄國總統普丁僅透過新聞稿表示「祝你早日康復」，對於納爾瓦尼的病因？是否真遭下毒？可否出國急救？俄國官方卻毫無反應。

熱門新聞

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

凱特被梅根逼到崩潰？八卦雜誌再爆：女王氣得親自出面

克魯曼：川普若癱瘓美郵政 後果不只是11月選後夢魘

格陵蘭2019年破融冰紀錄達5320億噸！光7月就流失一半

朝一代女皇邁進？ 北韓要求人民背誦金與正語錄

巨石壓住右前肢 無人敢出手救 小黑熊痛苦哀嚎至死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。