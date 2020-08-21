金正恩罕見承認上任以來第一個5年計劃執行失敗

朝鮮勞動黨承認，由於持續的內外交困，朝鮮經濟並未得到改善。美國對朝鮮采取的制裁、新冠疫情以及之後嚴重的洪澇災害，接連不斷地給朝鮮經濟造成打擊。「發展計劃嚴重拖延，人民生活水平也未見明顯改善」。

2016年朝鮮勞動黨召開黨代表大會， 金正恩宣布了他的第一個五年發展計劃，著力於改善朝鮮的電力、農業和工業生產。這是36年來，朝鮮首次制定5年發展計劃。

朝鮮中央通訊社周四（8月20日）對外報道稱，在前一天朝鮮勞動黨中央委員會召開的會議上，「由於國內外嚴峻形勢不斷持續並且遇到意想不到的挑戰」造成了朝鮮經濟的「短板」。

專家們認為，新冠疫情造成金正恩制定的幾個重要經濟發展目標無法實現。因為在朝鮮采取了隔離政策之後，朝鮮同其最重要的盟友和援助國中國之間的往來受到嚴重限制，這同時也降低了朝鮮動員其勞動力的能力。

韓國國會周四召開的一場閉門聽證會上，韓國情報部門人員表示，管理國家事務的壓力令金正恩將權力下放給一組經過挑選的高級官員，這其中就包括他的妹妹金與正。

韓國保守派反對黨未來統合黨的議員河泰慶說，金正恩將權力下放並不會削弱他的絕對權威，也不意味著金與正已經被選為他的繼任者。

另一位名叫金炳基的議員說，韓國情報部分認為，朝鮮的外匯儲備正在快速耗盡。因為防疫措施加強了邊境管制，朝鮮建築工人和其他勞工無法出去賺取外匯。

韓國情報部門沒有對這一說法做出評論。

上周，在對內閣的經濟政策表現進行了評估後，金正恩對內閣總理一職再次做出人事調整。由金德勳接替自2019年4月起擔任該職的金才龍。

金正恩表示，朝鮮正在承受新冠疫情和暴雨洪水帶來的雙重挑戰。暴雨洪災已經造成大量房屋損毀，近10萬畝田地被淹。但是金正恩關閉邊境，不接受任何外部援助。

韓國世宗研究院(Sejong Institute)資深研究員鄭相昌分析表示，朝鮮預定明年1月舉行勞動黨黨代會，這可能反映出當局希望屆時疫情將會有所緩解。但是特別是朝鮮脆弱的醫療體系可能讓該國無法充分恢復跨境貿易。

朝中社報道稱，明年1月將舉行的黨代會將對上一個五年計劃實施評估，同時確定新的發展路線和戰略。

2018年，在新加坡舉行的美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的歷史性會晤中，雙方曾提出實現朝鮮半島無核化計劃。但是，在去年的雙邊河內峰會上，朝美關系明顯受挫：美方拒絕朝鮮關於國際社會取消制裁換取朝鮮部分核裁軍的要求。

專家們相信，美國大選後，在明年舉行的黨代會上，金正恩很可能提出一項新外交政策。

首爾梨花女子大學朝鮮問題專家李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「明年1月，金正恩就知道新一任美國總統是誰。到時候他可以在朝鮮半島無核化談判問題上拿出新的態度。」

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