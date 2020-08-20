JR東海磁浮新幹線重啟行駛測試 導入風阻減少13%新型車輛

JR東海已於17日，時隔10個月重啟在山梨磁浮實驗路線的行駛測試。使用了與以往的測試車輛相比，風阻減少13%的新型車輛，並將為了展開商轉而收集資料。

實驗路線為位於山梨縣上野原市及笛吹市之間的42.8公里，並從1997年起便持續進行測試。而JR東海在去年10月，為了準備導入新型車輛而暫時中斷測試。當初原定是要於5月底左右重啟測試，但隨著新型冠狀病毒的感染擴大而延期。

新型車輛除了前頭的「鼻子」部分帶有凹凸等減少風阻之外，也改變了照映行進方向的攝影機與前照燈的位置。針對使用於照明及空調等的電力，以往是由燃氣渦輪發電機來提供，但現已變更為藉由發生磁場，進而從地面上以「不接觸」情況下來集電的方式。

而花費67分鐘連結品川站及新大阪站的磁浮中央新幹線，計劃將以最高時速500公里進行商轉。

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