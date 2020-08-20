非洲偷渡船引擎爆炸沉沒 至少45死當中包括5兒童

聯合國周三（19日）表示，一艘載着逾80名非洲人蛇的船隻周一（17日）在利比亞附近地中海沉沒，至少45人死亡，當中包括5名兒童，聯合國形容為是今年到目前為止死傷最為慘重的海難。

事發於利比亞北部港口城市祖瓦拉（Zwara）附近，肇事偷渡船引擎發生爆炸，約有37人被漁民救起，主要是來自塞內加爾（Senegal）、馬里（Mali）、乍得（Chad）及加納（Ghana）等國家，眾人獲救後被送到利比亞拘留。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）及國際移民組織（IOM）表示，連同這宗悲劇，今年至少已有逾300名非洲人蛇從利比亞偷渡到歐洲時葬身地中海，估計實際數字還有可能更高。

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文章授權轉載自《香港01》