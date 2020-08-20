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加拿大總理宣布國會提早休會 挨批想逃避調查

世界日報 / 編譯中心／綜合19日電
加拿大總理杜魯多（右）。 路透社
加拿大總理杜魯多（右）。 路透社

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前捲入慈善組織利益衝突醜聞，前財政部長摩尼奧（Bill Morneau）同因此事紛爭而宣布辭職下台；杜魯多18日任命新財長的同時宣布國會休會，被批評是逃避調查。

綜合媒體報導，加國媒體普遍相信，摩尼奧去職與學生服務助學金項目風波，以及他與杜魯多在經濟政策方面的分歧有關。

據報導，摩尼奧18日宣布辭職，杜魯多當晚要求總督帕耶特（Julie Payette）提前結束國會議程。由於休會將使所有國會活動停擺，意味著對杜魯多等展開的調查工作也要中止，在野黨紛紛質疑他是想逃避慈善組織利益衝突的調查。

杜魯多在記者會上表示，將在9月23日復會時，發表新的施政報告，並強調，政府需要重新設定施政方向，向議會提交新計畫，以實現經濟重建。

保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）推文表示，加拿大人正面臨衛生健康和財務危機，同時杜魯多政府卻忙著應對醜聞。新民主黨黨魁辛格（Jagmeet Singh）也推文指出，在疫情大流行、經濟危機等綜合情況下，強行結束議會是錯誤的選擇。

加拿大政府6月下旬推出涉及逾9億加元的學生服務助學金項目，但媒體披露該項目被交給與杜魯多家人及摩尼奧家人過從甚密的慈善機構WE Charity管理，引發輿論對兩人的廣泛批評。

取代摩尼奧兼任財長的方慧蘭（Chrystia Freeland）現年52歲，被視為最有可能接替杜魯多出任自由黨領袖的政客。

杜魯多 加拿大

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