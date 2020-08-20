香港輸出「抗爭策略」 白俄羅斯如何取經？

白俄羅斯數以十萬人上街，反對掌權26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）選舉舞弊及武力鎮壓示威者。這場當地史上最大規模的示威浪潮，受到香港反送中運動的「無大台」策略啟發。

當地網上瘋傳香港抗爭者裝備的海報，詳細說明頭盔、防毒面罩、手套、瓶裝水、雨傘、全黑裝扮、運動鞋的功用。

有數百萬人訂閱的白俄羅斯抗爭者telegram頻道NEXTA Live上，則出現這一條訊息：「如果你感到孤單，而防暴警察在攻擊，請分散、重組，和在別的地方再出來。撤退並不可恥！BE LIKE WATER！」

《南華早報》引述白俄羅斯政治評論員Franak Viačorka指，當地社運人士和反對派在示威前認真學習了香港的所有做法，尤其是借鑑去中心化的「如水」和「遍地開花」模式，避免與警方直接對抗。「第一次嘗試是在7月16日，警方帶著龐大的警力和武裝來了......抗議者在一個地方消失了，又在別的地方出現，效率非常高，因為他們的靈活性比警察高很多。」

白俄羅斯人還仿效香港人用雨傘作為保護，製作地圖追蹤警方去向，並且在網絡封鎖下使用Telegram。

黃之鋒：支持白羅斯手足

反過來，白俄羅斯示威的警暴畫面和情節也令香港人感到熟悉，因而十分關注當地局勢發展。不少人把白羅斯內政部長為警察濫捕濫暴致歉、承諾釋放所有被捕示威者的消息，對比香港政府拒絕承認有警暴及成立獨立調查委員會，對彼邦做法表示羨慕。

不少香港民主派人士也在網上積極聲援白俄羅斯，前眾志秘書長黃之鋒周三（19日）就在臉書貼文說：「同為受壓迫者，當地暴政更為瘋狂，香港人當然支持深受獨裁蹂躪的白羅斯手足。」

他指白羅斯和香港警察，同樣使用以色列公司Cellebrite的UFED程式，套取抗爭者手機內的個人資料和對話紀錄，「果然是黑警一家親」，呼籲網友在推特投票，反對Cellebrite協助白羅斯黑警。

早前參選立法會選舉被取消資格（DQ）的前記者何桂藍，日前在臉書發文分析白羅斯與香港相似之處，除了抗爭手法和警暴之外，還有鄰近大國強行融合丶親俄/親共的傀儡政權丶選舉出現DQ等。

她也表示，人民對抗極權嘅故事都很相似，但「只有曾經有過同樣經歷的人民，才會明白抗爭不是畫面看得那麼簡單，不是親歐VS親俄或親中VS親美那麼表面，而是有血有淚，有人在承受難以想像的壓逼，才會以性命相搏去反抗」。

歐盟：不承認總統選舉結果

歐盟周三（19日）舉行緊急峰會後宣布，不承認白俄羅斯總統選舉結果，強調白俄羅斯的未來必須由當地民眾決定，短期內會制裁涉及選舉舞弊丶鎮壓示威的官員。

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在會前透過視訊表示，「不論是在國內還是全世界，盧卡申科都喪失了所有合法性」。她此前宣布成立白俄羅斯國家協調委員會，將「領導通過對話實現和平移交權力的過程」，呼籲進行新的總統選舉。

盧卡申科曾致電俄羅斯總統普亭尋求幫忙，外界憂慮俄羅斯會藉機侵佔白俄羅斯，尤如2014年趁烏克蘭反政府浪潮吞並克裡米亞，但分析相信俄羅斯不會冒險出兵，協助大勢已去的盧卡申科。

白俄羅斯8月9日舉行總統大選，有「歐洲最後的獨裁者」之稱的總統盧卡申科以80%得票率第6度當選。他被指選舉舞弊，引發全國性大規模示威，警方武力鎮壓和平示威者，至少兩人死亡，數百人受傷，約7000人被捕。部分人獲釋後指控警方濫暴，毆打和強迫被捕者脫光衣服，甚至威脅性侵。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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