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普丁政敵「飛機上中毒」命危！疑遭投毒…失去意識急救中

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俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
俄國反對派領袖納瓦尼疑似被下毒。美聯社
俄國反對派領袖納瓦尼疑似被下毒。美聯社

BBC報導，俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人20日表示，納瓦尼在醫院裡失去意識，疑似被下毒，已進入加護病房。

納瓦尼的發言人雅爾米希（Kira Yarmysh）在推特上發文表示，納瓦尼在從托木斯克（Tomsk）返回莫斯科的飛行途中感到不適，飛機在鄂木斯克（Omsk）緊急降落，將他送醫。

雅爾米希表示，他們懷疑有人在納瓦尼的茶裡下毒。

納瓦尼為反貪腐運動領袖，批評俄國總統普亭不遺餘力。

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