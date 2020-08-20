聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒
BBC報導，俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人20日表示，納瓦尼在醫院裡失去意識，疑似被下毒，已進入加護病房。
納瓦尼的發言人雅爾米希（Kira Yarmysh）在推特上發文表示，納瓦尼在從托木斯克（Tomsk）返回莫斯科的飛行途中感到不適，飛機在鄂木斯克（Omsk）緊急降落，將他送醫。
雅爾米希表示，他們懷疑有人在納瓦尼的茶裡下毒。
納瓦尼為反貪腐運動領袖，批評俄國總統普亭不遺餘力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言