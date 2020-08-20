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ISIS披頭四免處死 美交換英關鍵證據

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
被中東國家逮捕（示意圖）的ISIS成員在美英協調下可望獲得人道審判，若逕付伊拉克法庭則有可能直接被判死刑。（photo by Wikimedia Commons）。
被中東國家逮捕（示意圖）的ISIS成員在美英協調下可望獲得人道審判，若逕付伊拉克法庭則有可能直接被判死刑。（photo by Wikimedia Commons）。

ISIS「山寨版披頭四」2名成員逃過死刑！美國川普政府19日承諾英國當局，將不會對2名外號「披頭四」的ISIS成員判處死刑，以此說服英國提供可用於起訴的關鍵證據。「ISIS披頭四」因為操有英國口音而得名，其中2名成員2015年在土耳其落網，另2人2018年在敘利亞被捕。

美國保證不判死刑

根據《CNN》報導，ISIS披頭四最初是4人小組，據信他們負責幾次高調處決人質，其中有些過程曾透過影片散播；他們隸屬於ISIS執行任務的部門，該部門已被美國國務院指控「綁架並斬首至少2名人質」，其中包括詹姆斯•弗利、美國記者史蒂芬•索特洛夫和援助工作者彼得•卡西格。

「美國司法部致函保證，如果英國同意司法協助請求，美國將不會對ISIS成員亞歷山大•科泰（AlexandaKotey）或艾爾•沙菲（El Shafee）所提起的任何起訴中要求判處死刑。」檢察長威廉•巴爾在致英國內政大臣普莉提•巴特爾的信中寫道。

英國拒絕引渡

根據《BBC》報導，2015年，ISIS披頭四成員其中之一被擊斃，另一人被捕，並最終在土耳其受審。科泰和沙菲於2018年在敘利亞被捕，英國早在2015年就剝奪其公民身份，如今英國因引渡前公民的法律複雜性考量，而拒絕對科泰和沙菲進行審判。

如果巴爾成功將科泰和沙菲帶到美國法院接受審判，那將是美國首次起訴為恐怖主義組織而戰的非美國公民。巴爾信中說，如果英國政府未在10月15日前向美國提供起訴ISIS成員所需的證據，那麼「應該清楚地理解，美國將轉移科泰和沙菲至伊拉克司法系統。」而有許多在伊拉克法院受審的ISIS成員都被判處死刑。

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