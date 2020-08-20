以、阿關係正常化 巴勒斯坦挫咧等

以色列與阿聯酋關係正常化，巴勒斯坦民眾抗議阿聯酋國背叛阿拉伯價值！巴勒斯坦加薩走廊近來有許多民眾發起示威，譴責阿聯酋背叛巴勒斯坦，向以色列與美國的中東和平計畫低頭。以色列近來也開始轟炸加薩走廊，並封鎖巴國沿海。外界分析，整體局勢對巴勒斯坦愈來愈不利。

阿聯酋背叛阿拉伯

根據《半島電視台》報導，巴國民眾在街上遊行、焚燒美國與以色列國旗，並大喊著以、阿關係正常化是對「巴勒斯坦與耶路撒冷」的背叛，並表達支持巴勒斯坦政府主席阿巴斯，反對美國中東和平計畫，美國與中東各國的和平計畫將對巴勒斯坦、約旦河一帶進行開墾，令巴國不滿。

根據《中東之眼》報導，除了巴國政府以外，巴勒斯坦知名武裝組織哈瑪斯的官員阿哈亞也表示，以、阿關係正常化只會加速以色列侵佔加薩走廊的腳步。而近來以色列已經連續轟炸巴勒斯坦8天，哈瑪斯也以火箭彈回敬以色列南部國土，以色列軍方指控哈瑪斯先以氣球燃燒彈與火箭砲攻擊以色列，才予以還擊。

巴國處境艱難

以色列還封鎖加薩走廊海岸並切斷當地的電源供應，巴國原本1天平均只有8小時可以用電，現在更僅剩4小時，讓當地許多窮人的生活都陷入困頓。雖然2019年經由埃及、卡達與聯合國的斡旋下，以、巴簽訂了停戰協議，不過雙方仍互相挑釁，違反停戰協議。

雖然巴勒斯坦境內的阿巴斯政府與哈瑪斯過往是處於敵對的立場，不過此次在巴勒斯坦面臨以色列屯墾壓力時，雙方卻一起舉辦大型集會遊行，共同對近來中東局勢的演變表達抗議。而外界擔心，有200萬人口的加薩走廊，在以色列封鎖下，會面對嚴重的人道危機。

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