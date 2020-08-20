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以、阿關係正常化 巴勒斯坦挫咧等

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
面對以、阿關係正常化，巴勒斯坦顯得更加孤立無援。（Photo by Takveroriginally posted to Flickr as Palestine Flag at Parliament House under C.C License）
面對以、阿關係正常化，巴勒斯坦顯得更加孤立無援。（Photo by Takveroriginally posted to Flickr as Palestine Flag at Parliament House under C.C License）

以色列與阿聯酋關係正常化，巴勒斯坦民眾抗議阿聯酋國背叛阿拉伯價值！巴勒斯坦加薩走廊近來有許多民眾發起示威，譴責阿聯酋背叛巴勒斯坦，向以色列與美國的中東和平計畫低頭。以色列近來也開始轟炸加薩走廊，並封鎖巴國沿海。外界分析，整體局勢對巴勒斯坦愈來愈不利。

阿聯酋背叛阿拉伯

根據《半島電視台》報導，巴國民眾在街上遊行、焚燒美國與以色列國旗，並大喊著以、阿關係正常化是對「巴勒斯坦與耶路撒冷」的背叛，並表達支持巴勒斯坦政府主席阿巴斯，反對美國中東和平計畫，美國與中東各國的和平計畫將對巴勒斯坦、約旦河一帶進行開墾，令巴國不滿。

根據《中東之眼》報導，除了巴國政府以外，巴勒斯坦知名武裝組織哈瑪斯的官員阿哈亞也表示，以、阿關係正常化只會加速以色列侵佔加薩走廊的腳步。而近來以色列已經連續轟炸巴勒斯坦8天，哈瑪斯也以火箭彈回敬以色列南部國土，以色列軍方指控哈瑪斯先以氣球燃燒彈與火箭砲攻擊以色列，才予以還擊。

巴國處境艱難

以色列還封鎖加薩走廊海岸並切斷當地的電源供應，巴國原本1天平均只有8小時可以用電，現在更僅剩4小時，讓當地許多窮人的生活都陷入困頓。雖然2019年經由埃及、卡達與聯合國的斡旋下，以、巴簽訂了停戰協議，不過雙方仍互相挑釁，違反停戰協議。

雖然巴勒斯坦境內的阿巴斯政府與哈瑪斯過往是處於敵對的立場，不過此次在巴勒斯坦面臨以色列屯墾壓力時，雙方卻一起舉辦大型集會遊行，共同對近來中東局勢的演變表達抗議。而外界擔心，有200萬人口的加薩走廊，在以色列封鎖下，會面對嚴重的人道危機。

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