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歐盟制裁、民怨加劇 白俄總統施鐵腕

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
在白俄羅斯首都明斯克抗議大選舞弊的示威群眾。（photo by Wikimedia）
在白俄羅斯首都明斯克抗議大選舞弊的示威群眾。（photo by Wikimedia）

白俄羅斯總統大選涉舞弊的事，民眾已上街抗爭超過10天，隨著歐盟宣布制裁舞弊及暴力鎮壓示威的官員，且不承認選舉結果，已使示威行動再度升級，白俄羅斯總統盧卡申科隨後宣示，已下令加強警力部署，誓言終結首都明斯克的動亂。

加強首都警力部署

根據《BBC》的報導，盧卡申科表示，他已下令警方平息首都明斯克的抗爭，「明斯克不該有任何的動亂了，人民累了，人民想要和平與寧靜，」同時他也補充，已加強邊境管制，以避免「戰士與軍隊」湧入。此外，盧卡申科也警告參加抗爭的國營媒體員工，將會在參與後失去工作。

BBC記者費雪表示，19日早上已經可以在明斯克看到，政府要改變鎮壓策略的跡象，在前往官媒電視大樓的路上，出現了一個檢查站，有警察檢查每位想進入大樓者的身份，另外，正在進行罷工抗爭的數個工廠，已受到警方的阻礙。

反對派候選人發聲

根據《德國之聲》的報導，盧卡申科自從1994年選總統後，領導白俄羅斯至今，期間每次大選都傳出舞弊疑雲，他也在上位後立即買下媒體和廣播，並利用1996年的公投解散國會與最高法院，取得一手實施法律的權力，國內的反對派勢力也被壓抑至今。

正在流亡的反對派候選人哈諾夫斯卡婭19日透過影片聲明，呼籲歐盟拒絕選舉結果，使國內的民怨再度加劇。哈諾夫斯卡婭表示，盧卡申科的總統職位「在我們國家與世界的眼裡，已失去一切正當性，」她也指出，為了捍衛自身選票而抗爭的人民，正受到政府的打壓和折磨。

歐盟擬制裁舞弊官員

《紐約時報》的報導指出，歐盟領袖也在19日召開特別峰會，針對白俄羅斯的大選爭議，達成三點共識：其一，歐盟將制裁涉嫌選舉舞弊，以及暴力鎮壓抗爭的白俄羅斯官員；其二，歐盟支持上街抗爭的群眾，不接受大選結果；其三，歐盟願意協調白俄羅斯政府與反對派間的對話。

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