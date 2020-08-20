規定主人每天帶狗出門散步2次！德擬推新法遭轟管太多

德國擬推新法，規定狗主人依照法律必須每天帶狗出門散步兩次共1小時、禁止長期將狗拴住以及不得將狗獨自留在家中一整天。消息曝光後引發熱議，擔心政府管太多及執法可行性。

英國衛報報導，德國農業部長克洛克納（Julia Klöckner）表示，她將引進的新法是根據證據顯示，德國的940萬隻狗中有許多並沒有得到牠們需要的運動或刺激。

克洛克納表示，這項規定根據新的科學發現，狗狗需要「足夠的活動量和接觸環境刺激」，這包括與其他動物、大自然和人類的接觸。

根據新的法規，主人必須每天帶他們的狗出門散步兩次總共至少1小時。此外，該法也禁止長期將狗栓在鍊子或繩子上、將狗獨自留在家中一整天，主人也必須「一天數次」照顧牠們的狗。

克洛克納說，「狗不是可愛玩具，牠們有自己的需求，必須被重視」。

這項新法預計明年推出，但消息在本周曝光後引發許多爭議。

主要爭議為，該如何檢查全國19%的養狗家庭。在德國，狗是僅次於貓第二受歡迎的寵物。不過，農業部發言人表示，德國16個邦的當局會負責執法。

此法的爭議性連克洛克納同黨派--基督教民主聯盟的議員拉德威格（Saskia Ludwig）都表示，現在的熱浪不適合讓狗在戶外逗留太久。她推文表示，我不會帶我的羅得西亞背脊犬在32度的高溫下每天散步兩次，反而，我們會跳進河裡涼爽一下。

民眾施維茲（Walther Schweiz）表示，他14歲大的德國牧羊犬患有癌症，除了在科隆的家附近走一小段路外，無法再做更多。他說，「政府應該相信民眾能過自己的生活。下一次他們就會告訴貓主人要多久更換一次貓砂盆」。