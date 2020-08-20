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率先走出疫情！專家：陸航空業者表現將優於歐美同業

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
專家預期，大陸航空業者表現將優於歐美同業。路透
專家預期，大陸航空業者表現將優於歐美同業。路透

投資業者表示，中國大陸的航空公司可能會比歐美同業更快復甦，原因是大陸已率先走出疫情，促使其國內旅遊比其他國家更快回溫。

CNBC報導，為了抗疫，各國政府紛紛關閉邊境、限制人員流動，使航空業蒙受鉅額損失，需政府救濟才能免於倒閉。大陸是第一個受疫情襲擊的國家，在過去幾個月疫情趨緩，因此當局已鬆綁限制措施，讓民眾可在國內旅遊。

瀚亞投信表示：「目前大陸旅客選擇搭乘汽車或火車進行短途旅遊，且提前預定的時間也大幅縮短，到行前一周才下訂。」「雖然大陸航空旅遊復甦仍落後陸運，但陸籍航空業者的復甦力道仍比歐美同業強，因為國內旅遊已回溫。」

瀚亞投信說，大陸航空業者多數營收來自國內旅遊，代表「到年底前，陸籍航空業者將比亞洲同業更具韌性」。

基於大陸航空旅客出現回溫跡象，滙豐銀行依舊維持中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空在香港掛牌的股票「買進」評級。

由於上半年大幅虧損，中國國航、東航、南航和全球同業今年來均難逃股價重挫。但滙豐表示，隨著旅客回流，將支撐票價，這三家陸籍航空未來數月虧損可望縮小。

不過滙豐也說，國內旅遊回溫可能不會嘉惠機場業者。滙豐表示：「我們持續預期國內旅客將比國外旅客更快回升，這有利於陸籍航空，因為其多數獲利源於國內線。」「另一方面，機場業者多數獲利源於國外旅客，這是因為機場對外國旅客收取的降落費等費用高於國內旅客，且機場免稅店營收主要也來自國際旅客。」

機場 疫情

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