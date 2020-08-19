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陸大使訪吉里巴斯踩30童「人體地毯」照片流出 引國際議論

聯合新聞網 / 綜合報導
中國駐吉里巴斯大使唐松根初造訪當地，一張當地青年成排趴地，另由2名女性攙扶唐松根踩踏人體走過的照片，因此引發國際議論。 圖截自《ABC》
中國駐吉里巴斯大使唐松根初造訪當地，一張當地青年成排趴地，另由2名女性攙扶唐松根踩踏人體走過的照片，因此引發國際議論。 圖截自《ABC

於2019年與我國斷交的太平洋島嶼國家吉里巴斯共和國，在親中總統馬茂（Taneti Maamau）今年成功連任後，轉與中國建交。日前，中國駐吉里巴斯大使唐松根初造訪當地，一張當地青年成排趴地，另由2名女性攙扶唐松根踩踏人體走過的照片，引發國際議論。

澳洲ABC》報導，近日流出一張今年（2020）3月，唐松根會見吉里巴斯的總統兼外交部長馬茂時下機後的照片，照片上可看到唐松根走在約莫三十多名男童趴成的「人體地毯」上，並由兩位女性攙扶走過。

根據《衛報》報導，美國駐吉里巴斯武官帕納約托（Constantine Panayiotou）表示「我根本無法想像，駐任何國家的任何一國大使，可以接受從孩子們（或大人）背上走過去這種行為。因為中國駐吉里巴斯大使，我們真的看到這種場景了。」

對此，就有網友表示「完全無語」、「活在現代還是中世紀？」、「諷刺的是他們的國歌Teirake Kaini Kiribati是指『站起來吧，吉里巴斯』，但照片顯示中國就是這樣把人權踩在腳下。」、「自甘被踐踏的國家，把人踩在腳下的國家，這兩個國家的領導人都有問題」、「吉里巴斯的官員比中國官員更可惡」。不過，也有許多吉里巴斯網友澄清，當地許多離島有類似的迎賓風俗，常見於婚禮或迎接首度造訪的賓客，當地人紛紛表示，「這是我們島嶼對賓客表達尊敬的方式。如果一名外國女子嫁來，夫家的男人們也會趴下表示歡迎。」

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