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星馬重新開邊界 互助防疫度難關

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
為了經濟，星馬兩國協議互開邊界。圖為星馬邊界連通道路上的檢查站。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository
為了經濟，星馬兩國協議互開邊界。圖為星馬邊界連通道路上的檢查站。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository

星、馬兩國將重新開啟邊界，協議共同度過疫情。經過數月的關閉，新加坡與馬來西亞重新互開邊界，成為東南亞區域首個互開邊界的協議。由於星馬之間商務交流頻繁，互開邊界將能重新促進經濟，但協議中也明令嚴格的防疫措施，包括商務人士必須自備篩檢證明書、入境實施7天自主隔離並且接受檢測等。

不開放每日通勤

《日經新聞》報導，星馬兩國達成東南亞區域首個互開邊界的協議，並從17日開始接受入境申請，此協議升為「期間性聯通協議」，又稱為「互相綠色通道」。

星馬兩國商務往來頻繁，更有許多勞工每日通勤兩國之間。根據統計，在疫情前，每天至少有30萬名勞工從馬來西亞南部通勤到新加玻，且新加玻城和吉隆坡之間1小時的航程，更是兩國的商務交通要道，受到疫情影響而切斷交通，對兩國經濟都是傷害。

針對通勤和商務旅遊部分，兩國協議裡明訂，暫時還不能恢復疫情前每日通勤，因此勞工必須在對方國家工作滿至少90天才能回家，商務旅遊也必須長達14天以上才能獲准成行。此外，勞工至少要在出發前7天遞交健康檢測證明書（約花費200新加坡幣）。

工作90天才能返家

順利成行、抵達對方國家後，商務人士或勞工必須自我隔離至少7天並且接受檢測，結果為陰性才能開始工作，若為陽性，公司行號必須負擔該名勞工的相關醫療照護費用。勞工開始上工後，至少要90天才能回到自己國家。

商務旅客方面，在出發至少10天以前必須由雇用公司遞交健康診斷證明書，且無論走陸地或航空，都只能直達，不得有任何中轉。

《新海峽時報》報導，馬來西亞交通建設委員會主席Mohd Solihan Badri表示，雖然兩國協議仍保留自我隔離的規定，但已經是目前能做到最大限度的開放，希望能在促進經濟同時做到防疫，「會要求自主隔離的民眾嚴格遵守規定，並且要求他們要下載相關手機應用程式，以確保有遵守防疫規定。」

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馬來西亞 疫情

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