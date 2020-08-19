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以色列外交頻出擊 與蘇丹「好事近」
以色列外交頻頻出擊，蘇丹表示將與其簽和平協議！阿聯酋13日才剛宣布要與以色列建交，18日又傳出蘇丹也即將與以色列簽訂和平協議的消息。對此，以色列總理納坦雅胡表示，將竭盡所能，讓這願景成真。不過蘇丹內部仍有異音，後續發展還有待觀察。
根據《美聯社》報導，一名蘇丹外交部官員宣布，他的政府「期待與以色列達成和平協議」，以色列總理納坦雅胡也表示，以色列、蘇丹和整個地區將從這項協議中獲益。他說：「我們將竭盡所能，讓這願景成真。」
兩國曾於2月密會
今年2月，納坦雅胡在前往烏干達的旅途中，曾會見了蘇丹過渡政府首腦阿卜杜勒將軍，在那裡他們決定要促成雙方關係正常化。此次的會議是秘密舉行的，事後才宣布。
另一方面，《路透社》指出，蘇丹外交部發言人海達爾週二在電話中表示，「阿聯酋的舉動是勇敢而大膽的一步，有助於使阿拉伯世界走上正確的道路，以建立該地區的和平並建立可持續的和平。」他補充說：「我不能否認蘇丹與以色列之間有在接觸。」
蘇丹外交部否認
蘇丹外交部對於海達爾的言論感到「驚訝」。外交部發表聲明指出，「蘇丹共和國外交部確認，外交部未以任何方式討論與以色列的關係問題，也未指派海達爾大使就此發表任何聲明」。
以色列總理納坦雅胡深陷3項貪腐官司，加上國內疫情控制不力，十分需要外交政績拉抬聲勢。以色列能否順利與蘇丹建交，巴勒斯坦和其他伊斯蘭國家又會如何看待此事，都值得後續觀察。
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