安倍健康成疑！傳24日閃電辭職 麻生暫代日相
日本首相安倍晉三，被爆料曾經累到在官邸吐血，他17日緊急入院，接受長達七個半小時的健康檢查，出院後已經返回官邸休養。日本政壇18日盛傳，安倍檢查後可能發現有異樣，可能在下周三閃電請辭，由麻生太郎暫時代理首相職務。
結束超過7小時的健康檢查，日本首相安倍晉三離開醫院，返回官邸靜養，現在大家都在問，安倍的身體狀況，有沒有問題？雖然幕僚說，安倍只是做一般的健康檢查，不願證實在官邸吐血的傳聞，不過從他的臉色還是步伐，日本媒體都覺得有異狀。
如果安倍辭職，誰來接班？除了安倍屬意的麻生太郎外，日本三位前外交部長，包括岸田文雄、河野太郎在內，都被媒體點名，可能接班，而在中國威脅進逼下，有意加入「五眼聯盟」的防衛大臣河野太郎呼聲特高。
河野太郎直至去年9月還是外務大臣，在日本首相安倍晉三的內閣中可說是少見的外交、國防「雙主修」人才。不過，河野在黨內屬副首相兼財務大臣麻生太郎一派，傳言麻生認為交棒給河野還言之過早，還要考慮到另一黨內大老，自民黨岸田派會長、政務調查會長岸田文雄競選總裁和首相的意向。
不過日本媒體曾經調查，民眾最屬意的接班人，是已經入閣的環境大臣小泉進次郎，然而小泉去年才與美女主播瀧川雅美結婚，年底竟爆出濫用政治獻金與人妻大談不倫戀，可能影響接班。
不過最終接班人選，還得獲得執政黨的派系支持。
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