緬甸選前開會穩勢力 種族問題仍難解

緬甸在大選舉行前，先召開種族大會，外界則盼翁山蘇姬緩解國內衝突。緬甸將於11月舉行大選，執政黨全國民主聯盟19日將召開大會，希望在大選前能安定各種族勢力，不過全民盟的支持度多靠緬甸人支持，如果太向少數族群放權讓利，恐對緬甸領導人翁山蘇姬的選情不利，而國際仍就羅興雅人議題持續向緬甸施壓。

盼安撫各方勢力

根據《外交家》報導，緬甸將於11月舉行議會改選，在選前執政黨決定要召開國內種族大會，原本去年就要開始談，不過在國內主要的2個武裝勢力阿卡軍與佤邦聯合軍拖延下並沒有成會。雖然全民盟想要透過開會展現與國內勢力和解的和平氛圍，但以前軍方在招降全民盟也有用類似招數，因此外界並不看好。

加上全民盟領導人翁山蘇姬需要緬甸人的支持，緬甸境內超過68%人為緬人，因此碰到選舉前，外界推測翁山蘇姬不會對境內少數族群有太多妥協。因此緬甸少數族群（撣族、克倫族與若開族等）也希望在這次選舉中團結，避免再造成2015年全民盟大獲全勝的情況。

人權、毒品問題多

緬甸境內武裝力量割據的狀況仍非常嚴重，雖然有軍隊已經跟政府達成和解，但還是有至少9個武裝勢力還在跟政府對抗，包括國際非常關注的羅興雅人，已經有超過100萬羅興雅人因為戰亂、緬甸人排擠而居無定所，甚至逃到孟加拉，但孟加拉也已無力收容這些難民。

翁山蘇姬除了羅興雅人以外，境內也還有毒品走私的問題，國內經濟也因為疫情而衰退，而且中國與東南亞、南亞（尤其是印度）的緊張態勢，都是翁山蘇姬除了大選以外需要面對的挑戰。但她先前已因為漠視羅興雅人議題，遭到諾貝爾獎除名她曾得過的和平獎，也讓外界仍不看好這次的會議。

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